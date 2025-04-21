Курс валют в Украине: население избавляется от долларов – стоит ли так делать

Доллар в мире продолжает дешеветь / © ТСН.ua

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Курс валют в Украине преподнес две неожиданности: первая – украинцы начали продавать наличных долларов больше, чем покупать, вторая – Национальный банк решил не укреплять гривну повышением учетной ставки, как прогнозировали финансовые аналитики. Учетная ставка, то есть процент, под который НБУ кредитует коммерческие банки, осталась на уровне 15,5% годовых, хотя ожидалось увеличение ее минимум на 0,5%. Правление Нацбанка уверено, что такое решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля за инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до 5% в 2026 году.

Что будет с курсом гривни на текущей неделе, что выгоднее – доллар, евро или есть другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте ТСН.ua.

Вы также узнаете:

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что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса в неделю с 21 по 27 апреля;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке валют

По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, в первой половине прошлой недели на наличном рынке дешевели и доллар, и евро, во второй половине недели они несколько подорожали. 41,55 грн/доллар, то есть имеем -1 коп. за неделю.

Курс евро менялся в продаже от 47,46 до 47,08 (-38 коп.) и до 47,34 грн/евро по состоянию на воскресенье, 20 апреля, то есть упал на 12 коп. через неделю. Курс покупки двигался от 46,36 до 46,23 (-13 коп.) и до 46,50 (+15 коп. за неделю). Заметно сужение спреда, то есть разницы между курсами продаж и покупки, сократившейся за неделю с 1,1 грн до 78 коп. указывало на то, что рынок не ожидает дальнейшего стремительного подорожания евровалюты, которое имело место в предыдущие две недели.

Самая высокая цена продажи доллара была 41,80 грн (-20 коп. за неделю), самая низкая – 41,15 грн/доллар (-10 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,10 грн. (-15 коп.).

Самая высокая цена продажи евро была 47,50 грн (-50 коп. за неделю), самая низкая – 46,95 грн/евро (+30 коп.). Максимальный курс покупки составил 46,90 грн (также +30 коп.).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo), сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, колебания курса как доллара, так и евро были более значительными, чем на официальном рынке и имели синусоидальный характер с изменением тренда. Для доллара максимальный курс продаж составил 41,14 грн/доллар, минимальный – 40,90, курс покупки – соответственно 41 и 40,80 грн/доллар. На воскресенье, 20 апреля, курс продажи доллара был 40,96 грн (-5 коп. в неделю) грн, курс покупки – 40,90 грн (-8 коп. в неделю).

Для евро максимальный курс продажи составлял 47,25 грн/евро, минимальный – 46,75, курс покупки – соответственно 46,70 и 46,14 грн/евро. Спред по евро также значительно сузился, то есть они ожидают стабилизации курса евровалюты.

Нацбанк в течение недели менял курс гривны то вверх, то вниз, как к доллару, так и к евро. Для валюты США колебания были в пределах 21 коп., от 41,18 до 41,39 грн/доллар, для евровалюты – в пределах 40 коп., от 46,61 до 47 грн/евро. На понедельник, 21 апреля, регулятор установил курс доллара 41,40 грн (+1 коп. в неделю), курс евро – 47,03 (+11 коп. в неделю). Это гораздо меньше, чем неделю назад, когда евровалюта подорожала за семь дней на 1,37 грн.

Соотношение доллар/евро за неделю незначительно изменилось – с 1,135 до 1,136 доллара за евро.

Андрей Шевчишин отметил, что украинцы в середине апреля перешли от чистой покупки валюты к чистой продаже валюты. То есть объем продаж долларов и евро превысил объем покупки.

"По доступной статистике, физические лица продали почти на 10 млн долларов больше, чем купили, причем как на безналичном, так и на наличном рынках. Безналичный доллар продают значительно активнее наличного – уточнил Андрей Шевчишин. – Насколько этот тренд будет стабильным – посмотрим, но в 2023 году мы наблюдали такой тренд с апреля по август".

Андрей Забловский говорит, что доллар продолжает терять позиции на мировых финансовых рынках, поэтому в Украине есть определенная стабильность курса.

"Межбанковский рынок начал прошедшую неделю курсом 41,4 грн/доллар, были колебания, но в итоге осталось те же 41,4, – анализирует Андрей Забловский. – Наличный рынок вялый, люди больше сдают валюты, чем покупают, поэтому курс доллара не растет. Евро несколько стабилизировался".

Чего ждать от курса валют

Олег Пендзин не прогнозирует на текущей неделе заметные изменения курса.

"Финансовый рынок затаился в ожидании анонсированных серьезных политических решений, которые, надеюсь, окажутся положительными для Украины, – анализирует Олег Пендзин. – Это, в частности, прекращение активных боевых действий, подписание договора с США по разработке полезных ископаемых. На наличном рынке после Пасхи будет точно снижение активности населения как по покупке, так и по продаже валюты. Поэтому на неделе если возможны колебания курса вверх-вниз, то небольшие, в пределах 10-15 коп.".

Андрей Шевчишин считает, что с 21 по 27 апреля курс доллара будет незначительно колебаться как на безналичном, так и на наличном рынках. Однако он не исключает, что в случае негативных новостей, возможен непрогнозируемый рост курса доллара на наличном рынке, который является более эмоциональным, чем рациональным.

"На днях заканчивается так называемое "энергетическое перемирие", допустим, что враг усиливает обстрелы наших энергообъектов с негативными последствиями. Это повлияет на настроения населения и соответственно, на курс доллара в сторону повышения, – объяснил свое мнение эксперт. – Вероятность такого сценария низкая, но она есть".

Андрей Забловский говорит, что на текущей неделе нет оснований как для значительного удорожания, так и для удешевления гривны.

"На межбанке незначительные колебания курса доллара будут, а курс евро остановится на нынешнем уровне, в ближайшей перспективе возможно понижение его курса к доллару", – говорит Андрей Забловский.

Продавать или покупать валюту

Эксперты говорят об усилении тенденции перетока гривневых депозитов в валютные депозиты и облигации внутреннего государственного займа – ОВГЗ.

"В марте текущего года гривневые депозиты упали на 9,2 млрд грн до 799,6 млрд грн, это был максимальный отток из гривны за последние 9 месяцев, – привел статистику Андрей Шевчишин. – Валютные депозиты населения выросли на 141,5 млн долларов, до 10,22 млрд долларов, что стало максимальным приростом за 17 месяцев, несмотря на скудные валютные проценты. Напомню, что по доллару дают 0,9% годовых на трехмесячные вклады и 1,1% на годовые депозиты. По евро ставки 0,3% по коротким депозитам и 0,55% по годовым”.

Вывод Андрея Шевчишина: украинцы на фоне ускорения инфляции (в марте 14,6% годовых), низких ставок по гривневым депозитам (в среднем 13% годовых без учета налогов) сохраняют девальвационные ожидания и готовы переходить на валютные депозиты, игнорируя низкие процентные. Эксперт советует на текущей неделе вкладывать свободные средства либо в валюту – наличные или валютные депозиты, либо в ОВГЗ.

Олег Пендзин поддерживает тенденцию перехода с гривневых депозитов в ОВГЗ, однако считает не лучшим решением перевод средств в валютные депозиты, потому что процентные ставки по ним низкие.

"Пока есть возможность выгоднее зарабатывать на гривне, поэтому видим, что сограждане постепенно осваивают новый инвестиционный инструмент – ОВГЗ, – говорит Олег Пендзин. – В гривневых ОВГЗ можно получить более 17% без налогов. По депозиту будет удержано 23% налогов, поэтому чистый доход составит 10-11% годовых, это меньше имеющегося на данный момент уровня инфляции”.

Андрей Забловский подчеркнул, что после заявлений должностных лиц НБУ о возможной замене курсообразующей валюты с доллара к евро увеличился спрос на евровалюту.

"Пока не стоит покупать евро, курс которого аномально высок, стоит подождать, – советует Андрей Забловский. – По отношению к доллару – девальвация гривны все равно вернется, курсовый ориентир для пары гривна/доллар на ближайшие два-три месяца – 42-43 грн/доллар".

Также, по его мнению, не стоит продавать евро, если в дальнейшем средства от продажи не будут вложены в гривневые инвестиционные инструменты. Эксперт напомнил и о необходимости поддержки диверсификации сбережений.

По данным НБУ, инвестиционный портфель среднестатического украинца имеет такую структуру: почти 51,5% – гривна, 44,5% – доллар, 4% – евро, остальная – другая валюта, драгоценные металлы в банковских слитках.