Удар по валюте: пошлины Трампа обвалили доллар, но это не конец

Пошлины Трампа спровоцировали обвал доллара / © Getty Images

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Введение администрацией Дональда Трампа жесткого тарифного режима повлекло за собой глубокую обеспокоенность на финансовых рынках. Инвесторы остаются в напряжении, а курс американской валюты показывает значительное падение.

Об этом пишет The Financial Times.

На фоне давления на американскую валюту в инвестиционных кругах активно обсуждаются два главных вопроса. Первый — насколько глубоким может быть дальнейшее падение доллара, учитывая то, что иностранные инвесторы владеют около $19 трлн в американских акциях, $7 трлн в государственных облигациях и $5 трлн.

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По данным главного экономиста Apollo Торстена Слока, любое сокращение этих позиций может оказывать длительное давление на валюту.

Второй вопрос касается долгосрочных последствий: может ли отток капитала взорвать уникальную роль доллара в мировой финансовой системе? Несмотря на периодические колебания курса и регулярную критику, доллар десятилетиями сохранял первенство. Однако нынешняя политика Трампа, как считают некоторые эксперты, может начать процесс его системного ослабления.

Также фиксируют распродажу акций некоторых из известнейших американских компаний, среди которых Apple, Nvidia, Nike и General Motors. WSJ объясняет, что это происходит из-за опасений, что новые торговые барьеры поглотят доходы компаний и поднимут цены до уровня, что подорвет спрос на их продукцию.

«Речь идет не только о потере доверия США в сфере торговли и геополитики, — отмечает один из американских финансовых руководителей. — Мы разозлили почти весь мир, и эта враждебность уже ощутима на валютном рынке».

Только компания Apple потеряла рыночную стоимость на 250 миллиардов долларов, поскольку пошлины Трампа ударили по всем крупнейшим поставщикам и производственным центрам компании в Азии, включая Китай, Тайвань, Индию и Вьетнам. Хотя новые тарифы США не распространяются на нефть и газ, ожидаемое замедление производства в США и Китае привело к падению цен на энергоресурсы.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что введет взаимные пошлины на товары из всех стран мира в размере 10%. Также США ввели 25-процентные тарифы на весь импорт автомобилей в США. Они заработали с 3 апреля. Трамп подчеркнул, что 2 апреля для США стал «днем экономической независимости».

Министр финансов США Скотт Бессент впоследствии пояснил, что Вашингтон не ввел пошлины на товары из России и Беларуси, поскольку эти страны под санкциями, поэтому торговля с ними не происходит.