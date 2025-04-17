Удар по валюті: мита Трампа обвалили долар, але це не кінець

Мита Трампа спровокували обвал доллара / © Getty Images

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Запровадження адміністрацією Дональда Трампа жорсткого тарифного режиму спричинило глибоке занепокоєння на фінансових ринках. Інвестори залишаються у напрузі, а курс американської валюти демонструє значне падіння.

Про це пише The Financial Times.

На тлі тиску на американську валюту в інвестиційних колах активно обговорюються два головні питання. Перше — наскільки глибоким може бути подальше падіння долара, враховуючи те, що іноземні інвестори володіють близько $19 трлн в американських акціях, $7 трлн у державних облігаціях і $5 трлн у корпоративних бондах. За даними головного економіста Apollo Торстена Слока, будь-яке скорочення цих позицій може чинити тривалий тиск на валюту.

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Друге питання стосується довгострокових наслідків: чи може відплив капіталу підірвати унікальну роль долара у світовій фінансовій системі? Попри періодичні коливання курсу та регулярну критику, долар десятиліттями зберігав першість. Проте нинішня політика Трампа, як вважають деякі експерти, може започаткувати процес його системного ослаблення.

Також фіксують розпродаж акцій деяких із найвідоміших американських компаній, серед яких Apple, Nvidia, Nike та General Motors. WSJ пояснює, що це відбувається через побоювання, що нові торговельні бар’єри поглинуть прибутки компаній і вони піднімуть ціни до рівня, що підірве попит на їхню продукцію.

«Йдеться не лише про втрату довіри до США у сфері торгівлі й геополітики, — зауважує один з американських фінансових керівників. — Ми роздратували майже весь світ, і ця ворожість уже відчутна на валютному ринку».

Лише компанія Apple втратила ринкову вартість на 250 мільярдів доларів, оскільки мита Трампа вдарили по всіх найбільших постачальниках і виробничих центрах компанії в Азії, включно з Китаєм, Тайванем, Індією та В’єтнамом. Хоча нові тарифи США не поширюються на нафту й газ, очікуване уповільнення виробництва в США та Китаї призвело до падіння цін на енергоресурси.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що запровадить взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%. Також США запровадили 25-відсоткові тарифи на весь імпорт автомобілів до США. Вони запрацювали від 3 квітня. Трамп наголосив, що 2 квітня для США став «днем економічної незалежності».

Міністр фінансів США Скотт Бессент згодом пояснив, що Вашингтон не запровадив мита на товари з Росії та Білорусі, позаяк ці країни під санкціями, а тому торгівля з ними не відбувається.