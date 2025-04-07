Частину українських товарів не обкладатимуть митом США: про що йдеться

«Укрпошта» / © Укрпошта

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Товари українських підприємців вартістю до $800 більше не підлягають 10% миту в США. Мито буде нараховуватися лише на товари, що перевищують цю суму.

Про це повідомляє АТ «Укрпошта» на основі інформації від пошти США.

У США на весь імпорт буде введено мінімум 10% митних зборів. Однак безмитний ліміт у $800 залишатиметься чинним до того часу, поки міністр торгівлі не встановить систему для збору мита на такі товари.

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За інформацією «Укрпошти», безмитний ліміт на товари вартістю до $800 може бути скасований за рішенням міністра торгівлі, однак точний час введення цієї зміни наразі не уточнюється.

Відповідаючи на запитання про можливе впровадження в США системи IOSS, яка дозволяє стягувати мито під час покупки на маркетплейсах, «Укрпошта» отримала повідомлення від USPS, що наразі вони вивчають варіанти пом’якшення впливу тарифів, але остаточних рішень ще не прийнято.

Раніше повідомлялось про те, що президент США Дональд Трамп активував 10% базові тарифи на більшість імпорту, що є частиною його стратегії заохочення внутрішніх інвестицій. Для деяких країн вищі мита, що замінюють базову ставку, наберуть чинності з 9 квітня.

Нагадаємо, у США пояснили мита Трампа на острови з пінгвінами.