Американське мито на імпорт до США: з України 10 %, а РФ у списку немає

Президент США Дональд Трамп зображений на доларах / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп запровадив мито на весь імпорт до США.

Список “Reciprocal Tariffs” (Взаємні тарифи) показують:

Яке мито країни встановлюють проти США (у відсотках). Яке мито США встановлює у відповідь для цих країн (у відсотках, часто менше).

Наприклад:

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В'єтнам: мито проти США — 90%, США у відповідь — 46%.

Індія: мито проти США — 52%, США у відповідь — 26%.

Німеччина: мито проти США — 39%, США — 20%.

Україна присутня у списку:

Україна → США: 10%

США → Україна: 10%

Тобто тариф взаємний, низький і рівний — 10% з обох сторін.

Російської Федерації у списку немає.

Це може бути пов’язано з тим, що з 2022 року торгівельно-економічні відносини між США та Росією перебувають під санкціями та спеціальними обмеженнями, тому тарифна політика вже давно не є взаємною, а санкційною.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення 25% тарифу для всіх автомобілів, які будуть імпортуватись до США з інших країн.