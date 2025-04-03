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Американське мито на імпорт до США: з України 10 %, а РФ у списку немає
Для усіх країн світу буде встановлено мито в розмірі щонайменше 10% практично на всі товари.
Президент США Дональд Трамп запровадив мито на весь імпорт до США.
Список “Reciprocal Tariffs” (Взаємні тарифи) показують:
Яке мито країни встановлюють проти США (у відсотках).
Яке мито США встановлює у відповідь для цих країн (у відсотках, часто менше).
Наприклад:
В'єтнам: мито проти США — 90%, США у відповідь — 46%.
Індія: мито проти США — 52%, США у відповідь — 26%.
Німеччина: мито проти США — 39%, США — 20%.
Україна присутня у списку:
Україна → США: 10%
США → Україна: 10%
Тобто тариф взаємний, низький і рівний — 10% з обох сторін.
Російської Федерації у списку немає.
Це може бути пов’язано з тим, що з 2022 року торгівельно-економічні відносини між США та Росією перебувають під санкціями та спеціальними обмеженнями, тому тарифна політика вже давно не є взаємною, а санкційною.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення 25% тарифу для всіх автомобілів, які будуть імпортуватись до США з інших країн.