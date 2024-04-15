Для привернення щастя та кохання: місця в оселі, де потрібно поставити спатифілум

Спатифілум, або як його ще називають в народі "жіноче щастя", є досить популярною кімнатною квіткою. Рослина має привабливий зовнішній вигляд та ще й, за народними повір'ями, приносить в оселю кохання.

Щоб ця рослина притягували до вашої оселі позитивну енергетику, потрібно її розташувати у "правильному" місці.

Де в квартирі повинен стояти спатифілум, щоб він "прикликав" кохання і щастя

Найкраще, звичайно, "жіноче щастя" буде рости на підвіконні. За фен шуй, віконні прорізи вважаються особливими "фільтрами", які допомагають захистити житло від проникнення негативної енергетики. Саме тому, якщо на підвіконні стоїть спатифілум, він захищає добробут будинку.

Однак, варто бути обережними, якщо підвіконня виходить на південь. Таке місце не найвдаліше, адже ця рослина полюбляє напівтінь, а тому може навіть загинути через надмірне сонце.

Чи можна тримати спатифілум в спальні

Ідеальним місцем в домі для спатифілума вважається саме спальня. Навіть існує повір'я, якщо поставити горщик з цією рослиною поруч з ліжком, покращиться якість сну та зміцняться сімейні зв'язки.

Якщо ж ви перебуваєте у пошуках справжнього кохання, тоді краще ставити квітку в центрі будинку. Так, кажуть езотерики, ви швидше знайдете свою другу половинку.

Щоб привернути кохання та знову запалити вогонь пристрасті, розміщуйте спатифілум в південно-західному секторі квартири. Додати любовної енергії можна, якщо взяти рожевий горщик чи підставку.

Мрієте про дітей? Тоді вам краще ставити квітку в західній частині будинку. Цього разу краще обирати горщик сріблястого або білого кольору.

А ось щоб поліпшити своє матеріальне становище, залучити додаткові джерела доходу, краще обрати південно-східний сектор. Він відповідає за фінансовий добробут.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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