Гелікоптер Puma / © wikimedia.org

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Велика Британія вивела з експлуатації близько 16 транспортних гелікоптерів Puma HC.Mk 2, що прослужили 54 роки. Експерти Defense Express припускають, що техніку можуть передати Україні.

Про це йдеться у матеріалі Defense Express.

Ці машини було модернізовано приблизно 10 років тому. Зокрема, вони отримали більш сучасні та потужні двигуни.

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Військові аналітики підкреслили, що зважаючи на активну позицію Британії, а також те, що минулого року Україна отримала вісім аналогічних SA330 Puma від Португалії, можна сподіватися на передавання Британією вертольотів Puma.

Також вони посилаються на французьке видання Avions legendaires, що повідомляло про намір британців. Зазначалося, що йдеться про 8-10 одиниць.

У Defense Express додали, що не всі списані гелікоптери можуть бути в льотному стані. Проте вони можуть стати джерелом запасних частин для вертольотів, які вже є в України.

У виданні нагадали, що Puma HC.Mk 2 є транспортним вертольотом із загальною вантажопідйомністю до 2 тонн. Він вміщує до 12 бійців зі спорядженням або до шести поранених на ношах із супроводжуючими.

Британські вертольоти після модернізації оснащені двигунами Makila 1A1 від Super Puma потужністю 1800 к.с. Дальність польоту становить до 550 км, а максимальна швидкість - 310 км/год.

У виданні підкреслили, що Puma HC.Mk 2 активно використовували британські війська. Зокрема, ці вертольоти були задіяні у війні за Фолклендські острови, у війнах в Іраку та Афганістані, а також миротворчих і гуманітарних місіях.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Сили оборони України знищили в тилу РФ чотири гелікоптери.

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