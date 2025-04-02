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"Очень удачная машина": Британия может передать Украине вертолеты Puma — Defense Express
Есть высокая вероятность, что транспортные вертолеты Puma HC.Mk 2 передадут Украине.
Великобритания вывела из эксплуатации около 16 транспортных вертолетов Puma HC.Mk 2, прослуживших 54 года. Эксперты Defense Express предполагают, что техника может быть передана Украине.
Об этом говорится в материале Defense Express.
Эти машины были модернизированы около 10 лет назад. В частности, они получили более современные и мощные двигатели.
Военные аналитики подчеркнули, что ввиду активной позиции Британии, а также того, что в прошлом году Украина получила восемь аналогичных SA330 Puma от Португалии, можно надеяться на передачу Британией вертолетов Puma.
Также они ссылаются на французское издание Avions legendaires, что сообщало о намерении британцев. Отмечалось, что речь идет о 8-10 единицах.
В Defense Express добавили, что не все списанные вертолеты могут быть в летном состоянии. Однако они могут стать источником запасных частей для вертолетов, которые уже есть у Украины.
В издании напомнили, что Puma HC.Mk 2 является транспортным вертолетом с общей грузоподъемностью до 2 тонн. Он вмещает до 12 бойцов со снаряжением или до шести раненых на носилках с сопровождающими.
Британские вертолеты после модернизации оснащены двигателями Makila 1A1 от Super Puma мощностью 1800 л. Дальность полета составляет до 550 км, а максимальная скорость — 310 км/ч.
В издании подчеркнули, что Puma HC.Mk 2 активно использовали британские войска. В частности эти вертолеты были задействованы в войне за Фолклендские острова, в войнах в Ираке и Афганистане, а также миротворческих и гуманитарных миссиях.
Напомним, ранее речь шла о том, что Силы обороны Украины уничтожили в тылу РФ четыре вертолета.
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