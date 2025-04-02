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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
43
Время на прочтение
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"Манчестер Сити" разобрался с "Лестером" и поднялся в топ-4 АПЛ (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы увеличила свои шансы в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
"Манчестер Сити" – "Лестер"

"Манчестер Сити" – "Лестер" / © Associated Press

"Манчестер Сити" победил "Лестер" в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилась со счетом 2:0.

Оба гола подопечные Хосепа Гвардиолы забили в первом тайме. Уже на 2-й минуте счет в поединке открыл Джек Грилиш.

На 29-й минуте преимущество "горожан" удвоил Омар Мармуш. "Лисы" ничем ответить не сумели.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Лестер"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы Манчестер Сити (51 очко) поднялся на четвертое место в АПЛ. "Лестер" с 17 баллами остался на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре АПЛ "небесно-голубые" 6 апреля на выезде сыграют с "Манчестер Юнайтед", а "лисы" днем позже примут "Ньюкасл".

Дата публикации
Количество просмотров
43
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