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"Манчестер Сити" разобрался с "Лестером" и поднялся в топ-4 АПЛ (видео)
Команда Хосепа Гвардиолы увеличила свои шансы в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
"Манчестер Сити" победил "Лестер" в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Этихад" в Манчестере завершилась со счетом 2:0.
Оба гола подопечные Хосепа Гвардиолы забили в первом тайме. Уже на 2-й минуте счет в поединке открыл Джек Грилиш.
На 29-й минуте преимущество "горожан" удвоил Омар Мармуш. "Лисы" ничем ответить не сумели.
Обзор матча "Манчестер Сити" – "Лестер"
Будет добавлен в скором времени.
После этой победы Манчестер Сити (51 очко) поднялся на четвертое место в АПЛ. "Лестер" с 17 баллами остался на предпоследней, 19-й строчке.
В следующем туре АПЛ "небесно-голубые" 6 апреля на выезде сыграют с "Манчестер Юнайтед", а "лисы" днем позже примут "Ньюкасл".