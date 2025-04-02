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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1423
Время на прочтение
1 мин

Харьков в огне: на месте "прилета" "Шахеда" вспыхнул пожар

Враг в который раз атакует Харьков.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Харьков в огне: на месте "прилета" "Шахеда" вспыхнул пожар

Враг еще раз атакует Харьков Шахедами / © ТСН.ua

В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа «Шахед». Есть возгорание на месте прилетов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

«Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется. Профильные службы работают на месте», — сообщил Синегубов.

Ранее речь шла о том, что атаки на Харьков удвоились и усилились. Только в марте повреждено 219 домов, но город продолжает держаться.

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Дата публикации
Количество просмотров
1423
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