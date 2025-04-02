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Харьков в огне: на месте "прилета" "Шахеда" вспыхнул пожар
Враг в который раз атакует Харьков.
В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА типа «Шахед». Есть возгорание на месте прилетов.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
«Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется. Профильные службы работают на месте», — сообщил Синегубов.
Ранее речь шла о том, что атаки на Харьков удвоились и усилились. Только в марте повреждено 219 домов, но город продолжает держаться.
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