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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
385
Время на прочтение
1 мин

Могут ли отключить свет за долги: разъяснение гендиректора YASNO

Поставщик заинтересован получить оплату за уже потребленную электроэнергию, а не отключить потребителя.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
отключение света

© ТСН.ua

В Украине был отменен мораторий на отключение электроэнергии у злостных должников еще 1 января 2024 года. При этом поставщик услуг не заинтересован в том, что отключать потребителя и терять клиента.

Соответствующее разъяснение опубликовал на своей Facebook-странице гендиректор YASNO Сергей Коваленко

«Поставщик не решает отключать кого-либо или нет. Критерии определены правилами рынка электроэнергии», — подчеркнул он.

Сергей Коваленко отметил, что поставщик заинтересован получить оплату за уже потребленную электроэнергию, а не отключить потребителя.

«Отключения происходят только и исключительно тех потребителей, которые, несмотря на все способы оповещения, все звонки, бумажные и другие уведомления игнорируют проблему и отказываются погашать долг» — отметил он.

Гендиректор YASNO напомнил, что оплатить долг за электроэнергию можно разными способами: чатботы, приложение, личный кабинет, офлайн-оплата через партнеров.

«Если для оплаты у человека нет средств, есть возможность заключить график погашения задолженности. И несмотря на все эти разнообразия возможностей, имеем сейчас почти 1,5 млрд грн долга перед YASNO», — подытожил он.

Напомним, ранее речь шла о том, что гражданам поступают платежки с высокими тарифами за тепло даже в условиях экономного потребления.

Дата публикации
Количество просмотров
385
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