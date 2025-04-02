Могут ли отключить свет за долги: разъяснение гендиректора YASNO

© ТСН.ua

Реклама

В Украине был отменен мораторий на отключение электроэнергии у злостных должников еще 1 января 2024 года. При этом поставщик услуг не заинтересован в том, что отключать потребителя и терять клиента.

Соответствующее разъяснение опубликовал на своей Facebook-странице гендиректор YASNO Сергей Коваленко

«Поставщик не решает отключать кого-либо или нет. Критерии определены правилами рынка электроэнергии», — подчеркнул он.

Реклама

Сергей Коваленко отметил, что поставщик заинтересован получить оплату за уже потребленную электроэнергию, а не отключить потребителя.

«Отключения происходят только и исключительно тех потребителей, которые, несмотря на все способы оповещения, все звонки, бумажные и другие уведомления игнорируют проблему и отказываются погашать долг» — отметил он.

Гендиректор YASNO напомнил, что оплатить долг за электроэнергию можно разными способами: чатботы, приложение, личный кабинет, офлайн-оплата через партнеров.

«Если для оплаты у человека нет средств, есть возможность заключить график погашения задолженности. И несмотря на все эти разнообразия возможностей, имеем сейчас почти 1,5 млрд грн долга перед YASNO», — подытожил он.

Напомним, ранее речь шла о том, что гражданам поступают платежки с высокими тарифами за тепло даже в условиях экономного потребления.