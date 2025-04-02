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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
390
Время на прочтение
1 мин

В Харькове раздаются взрывы — город снова под атакой "Шахедов"

В Харькове раз за сутки раздаются взрывы.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Воздушная тревога

В Харькове — взрывы / © ТСН.ua

По предварительной информации, враг нанес удар по частному сектору Киевского района Харькова.

Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил об этом вечером 2 апреля.

Информация требует уточнения.

«Еще группа ударных беспилотников идет на Харьков. Будьте осторожны», – призвал Терехов.

Ранее говорилось о том, что атаки на Харьков удвоились и усилились. Только в марте повреждено 219 домов, но город продолжает держаться.

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Дата публикации
Количество просмотров
390
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