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В Харькове раздаются взрывы — город снова под атакой "Шахедов"
В Харькове раз за сутки раздаются взрывы.
По предварительной информации, враг нанес удар по частному сектору Киевского района Харькова.
Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил об этом вечером 2 апреля.
Информация требует уточнения.
«Еще группа ударных беспилотников идет на Харьков. Будьте осторожны», – призвал Терехов.
Ранее говорилось о том, что атаки на Харьков удвоились и усилились. Только в марте повреждено 219 домов, но город продолжает держаться.
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