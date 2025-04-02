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- Війна
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У Харкові лунають вибухи — місто знову під атакою "Шахедів"
В Харкові вкотре за добу лунають вибухи.
За попередньою інформацією, ворог здійснив удар по приватному сектору Київського району Харкова.
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про це ввечері 2 квітня.
Інформація потребує уточнення.
«Ще група ударних безпілотників прямує на Харків. Будьте обережні», — закликав Терехов.
ДоповнюєтьРаніше йшлося про те, що атаки на Харків подвоїлися і посилилися. Лише в березні пошкоджено 219 будинків, але місто продовжує триматися.
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