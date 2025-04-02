ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
390
Час на прочитання
1 хв

У Харкові лунають вибухи — місто знову під атакою "Шахедів"

В Харкові вкотре за добу лунають вибухи.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Повітряна тривога

У Харкові — вибухи / © ТСН.ua

За попередньою інформацією, ворог здійснив удар по приватному сектору Київського району Харкова.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про це ввечері 2 квітня.

Інформація потребує уточнення.

«Ще група ударних безпілотників прямує на Харків. Будьте обережні», — закликав Терехов.

ДоповнюєтьРаніше йшлося про те, що атаки на Харків подвоїлися і посилилися. Лише в березні пошкоджено 219 будинків, але місто продовжує триматися.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie