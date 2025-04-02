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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
176
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1 хв

РФ може готувати інфраструктуру до потужних ударів: експерт

Експерт наголошує, що треба бути готовим до всього.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Getty Images

Ймовірно, агресорка Російська Федерація готує інфраструктуру до потужних ударів.

Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі “КИЇВ24”.

“Якщо не буде ударів саме по енергетиці, то це в межах домовленості нібито. Якщо ми подивимося останні “Шахедні” атаки, вони навіть не намагалися прикрити свою терористичну суть. Всі удари були по цивільним об'єктам”, - наголошує експерт.

З його слів, треба бути готовим до всього. Поки що нічого не підписано і Путін завжди може сказати: нібито ми неправильно зрозуміли, наголошує Криволап.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що РФ змінила тактику ударів по Україні. РФ обирає свої цілі випадковим чином, не використовуючи чіткої системи, - все залежить від ситуації та умов. Крім того, росіяни не полишають спроб перевантажити українську ППО.

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