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- Війна
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РФ може готувати інфраструктуру до потужних ударів: експерт
Експерт наголошує, що треба бути готовим до всього.
Ймовірно, агресорка Російська Федерація готує інфраструктуру до потужних ударів.
Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі “КИЇВ24”.
“Якщо не буде ударів саме по енергетиці, то це в межах домовленості нібито. Якщо ми подивимося останні “Шахедні” атаки, вони навіть не намагалися прикрити свою терористичну суть. Всі удари були по цивільним об'єктам”, - наголошує експерт.
З його слів, треба бути готовим до всього. Поки що нічого не підписано і Путін завжди може сказати: нібито ми неправильно зрозуміли, наголошує Криволап.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов повідомив, що РФ змінила тактику ударів по Україні. РФ обирає свої цілі випадковим чином, не використовуючи чіткої системи, - все залежить від ситуації та умов. Крім того, росіяни не полишають спроб перевантажити українську ППО.