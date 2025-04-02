- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 4973
- Час на прочитання
- 1 хв
Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
доповнюється
Станом на ранок 2 квітня ЗСУ знищили 918 180 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1410 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 918 180 (+1410) осіб.
танків ‒ 10515 (+10) од,
бойових броньованих машин ‒ 21880 (+24) од,
артилерійських систем – 25576 (+24) од,
РСЗВ – 1347 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31505 (+43),
крилаті ракети ‒ 3123 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 42687 (+41) од,
спеціальна техніка - 3787 (+0)