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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
4973
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1 хв

Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

доповнюється

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Втрати армії РФ.

Втрати армії РФ становлять понад 918 тис. осіб. / © Associated Press

Станом на ранок 2 квітня ЗСУ знищили 918 180 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1410 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 918 180 (+1410) осіб.

танків ‒ 10515 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 21880 (+24) од,

артилерійських систем – 25576 (+24) од,

РСЗВ – 1347 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31505 (+43),

крилаті ракети ‒ 3123 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 42687 (+41) од,

спеціальна техніка - 3787 (+0)

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