У ЗСУ заявили про значну активізацію ворога на півдні

Війна в Україні / © Associated Press

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Російські загарбники значно збільшили інтенсивність боїв на півдні, де у лютому було зафіксовано 118 боєзіткнень, а вже у березні — 368.

Про це в етері телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

«Для того, щоб говорити, що ворог збільшує чи зменшує інтенсивність бойових дій, треба її з чимось порівнювати. За березень ворог провів на півдні 368 боєзіткнень, за лютий — 118. Тобто кількість зіткнень зросла в три рази», — розповів Волошин.

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Крім того, ворог нарощує кількість ударів дронами-камікадзе, а також збільшилась кількість обстрілів з артилерійських систем та РСЗВ.

«Тобто, якщо в лютому в середньому було 260-300 артобстрілів, то вже в березні — 350-370. Щодо дронів-камікадзе: у лютому було 380-400, в березні — доходило до 450 і навіть були дні, коли як мінімум пів тисячі таких БПЛА летіли по наших позиціях і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення», — зазначив речник.

Він заявив, що можна чітко констатувати про збільшення інтенсивності бойових дій на півдні.

Наразі ворог накопичує сили та засоби для проведення штурмових дій, однак «це не частина стратегічного наступу, це штурмові дії малими групами піхоти для покращення тактичного положення».

Раніше повідомлялося, що ЗСУ стабілізували фронт на одному з ключових напрямків.

Ми раніше інформували, що росіяни майже втричі збільшили кількість штурмів на Покровському напрямку.