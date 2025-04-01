Курська операція: полковник підбив проміжні підсумки

Курська опреація / © ТСН.ua

Реклама

Військовий підбив проміжні підсумки курської операції. ЗСУ вдалося витягнути дуже багато військ, сил і засобів противника зі своєї території на їхню територію, щоб утримувати його там.

Про це розповів Віталій Нащубський, полковник, командир 92-ої штурмової бригади, в ексклюзивному інтерв’ю спеціальному кореспонденту “ТСН Тиждень” Андрію Цаплієнку.

На YouTube-каналі ТСН дивіться відео: Класика війни закінчилася», - ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв’ю командира 92-ої бригади / ТСН.Тиждень

Реклама

“Я впевнений, я це бачив, витягнули багато військ, завдали їм шкоди великої в живій силі, в техніці. Ми ж це всі бачили також в засобах масової інформації, що вони багато військ і сил там застосовували”, — зазначив полковник.

Раніше йшлося про те, що на Курщині тривають активні бойові дії. Сили оборони України контролюють близько 90 кв. км території.