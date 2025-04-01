ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Курська операція: полковник підбив проміжні підсумки

Мали місце, зокрема, стримувальні операції..

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курська опреація

Курська опреація / © ТСН.ua

Військовий підбив проміжні підсумки курської операції. ЗСУ вдалося витягнути дуже багато військ, сил і засобів противника зі своєї території на їхню територію, щоб утримувати його там.

Про це розповів Віталій Нащубський, полковник, командир 92-ої штурмової бригади, в ексклюзивному інтерв’ю спеціальному кореспонденту “ТСН Тиждень” Андрію Цаплієнку.

На YouTube-каналі ТСН дивіться відео: Класика війни закінчилася», - ЕКСКЛЮЗИВНЕ інтерв’ю командира 92-ої бригади / ТСН.Тиждень

“Я впевнений, я це бачив, витягнули багато військ, завдали їм шкоди великої в живій силі, в техніці. Ми ж це всі бачили також в засобах масової інформації, що вони багато військ і сил там застосовували”, — зазначив полковник.

Раніше йшлося про те, що на Курщині тривають активні бойові дії. Сили оборони України контролюють близько 90 кв. км території.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie