Кабмін розширив програму "Контракт 18-24": хто ще отримає мільйон

Молоді військові, які підписали контракт, можуть отримати одноразову виплату 1 мільйон гривень. / © ТСН

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Кабінет Міністрів України розширив дію експериментального проєкту щодо мотивації до військової служби. Тепер одноразову виплату в розмірі 1 мільйона гривень зможуть отримати не лише контрактники ЗСУ, а й військові Національної гвардії та Держприкордонслужби.

Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук в Telegram.

Також отримати виплату можуть військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу інших військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення:

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які до 25 років підписали контракт або були призвані на службу після 24 лютого 2022 року;

бійці, які відслужили в бойових умовах щонайменше 6 місяців;

ті, хто безпосередньо брав участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях, у “сірій зоні” або навіть на території держави-агресора.

Що ще змінилося:

Перелік посад для контрактників 18-25 років тепер затверджуватимуть Генштаб ЗСУ, Нацгвардія та Держприкордонслужба.

Спрощено медогляд, зокрема процедуру обстеження у психіатра.

Нагадаємо, громадяни віком від 18 до 24 років, які підпишуть річний контракт з армією, отримають зокрема один мільйон гривень за рік служби.