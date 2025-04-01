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- Війна
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Кабмін розширив програму "Контракт 18-24": хто ще отримає мільйон
Таким чином, уряд розширює можливості для молодих військовослужбовців та підсилює обороноздатність країни.
Кабінет Міністрів України розширив дію експериментального проєкту щодо мотивації до військової служби. Тепер одноразову виплату в розмірі 1 мільйона гривень зможуть отримати не лише контрактники ЗСУ, а й військові Національної гвардії та Держприкордонслужби.
Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук в Telegram.
Також отримати виплату можуть військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу інших військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення:
які до 25 років підписали контракт або були призвані на службу після 24 лютого 2022 року;
бійці, які відслужили в бойових умовах щонайменше 6 місяців;
ті, хто безпосередньо брав участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях, у “сірій зоні” або навіть на території держави-агресора.
Що ще змінилося:
Перелік посад для контрактників 18-25 років тепер затверджуватимуть Генштаб ЗСУ, Нацгвардія та Держприкордонслужба.
Спрощено медогляд, зокрема процедуру обстеження у психіатра.
Нагадаємо, громадяни віком від 18 до 24 років, які підпишуть річний контракт з армією, отримають зокрема один мільйон гривень за рік служби.