- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 914
- Время на прочтение
- 1 мин
Кабмин расширил программу "Контракт 18-24": кто еще получит миллион
Таким образом, правительство расширяет возможности для молодых военнослужащих и усиливает обороноспособность страны.
Кабинет Министров Украины расширил действие экспериментального проекта по мотивации военной службы. Теперь одноразовую выплату в размере 1 миллиона гривен смогут получить не только контрактники ВСУ , но и военные Национальной гвардии и Госпогранслужбы.
Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
Также получить выплату могут военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава других воинских формирований и правоохранительных органов спецназначения:
которые до 25 лет подписали контракт или были призваны на службу после 24 февраля 2022;
бойцы, отслужившие в боевых условиях не менее 6 месяцев;
те, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на временно оккупированных территориях, в серой зоне или даже на территории государства-агрессора.
Что еще изменилось:
Список должностей для контрактников 18-25 лет теперь будут утверждать Генштаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба.
Упрощен медосмотр, в том числе процедура обследования у психиатра.
Напомним, граждане в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, получат в том числе один миллион гривен в год службы.