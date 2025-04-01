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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Кабмин расширил программу "Контракт 18-24": кто еще получит миллион

Таким образом, правительство расширяет возможности для молодых военнослужащих и усиливает обороноспособность страны.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Молодые военные, подписавшие контракт, могут получить одноразовую выплату в 1 миллион гривен

Молодые военные, подписавшие контракт, могут получить одноразовую выплату в 1 миллион гривен. / © ТСН

Кабинет Министров Украины расширил действие экспериментального проекта по мотивации военной службы. Теперь одноразовую выплату в размере 1 миллиона гривен смогут получить не только контрактники ВСУ , но и военные Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Также получить выплату могут военнослужащие рядового, сержантского и старшинского состава других воинских формирований и правоохранительных органов спецназначения:

  • которые до 25 лет подписали контракт или были призваны на службу после 24 февраля 2022;

  • бойцы, отслужившие в боевых условиях не менее 6 месяцев;

  • те, кто непосредственно участвовал в боевых действиях на временно оккупированных территориях, в серой зоне или даже на территории государства-агрессора.

Что еще изменилось:

  • Список должностей для контрактников 18-25 лет теперь будут утверждать Генштаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба.

  • Упрощен медосмотр, в том числе процедура обследования у психиатра.

Напомним, граждане в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, получат в том числе один миллион гривен в год службы.

Дата публикации
Количество просмотров
914
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