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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У МЗС Росії зробили чергову заяву про припинення війни

У Кремлі знову заговорили про “першопричини конфлікту”.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сергій Рябков

Сергій Рябков / © Associated Press

Російська сторона стверджує, що не чула від президента США Дональда Трампа сигналів до Києва про припинення війни. Таку заяву зробив глава МЗС Росії Сергій Рябков.

Про це пишуть росЗМІ.

“У позиції США щодо України зараз немає вимоги вирішити проблеми, пов'язані з першопричинами конфлікту, це треба долати”, — зазначив він.

Дипломат каже, буцім-то “Москва серйозно сприймає пропозиції Вашингтона щодо України, але не може приймати їх просто як є”.

Раніше йшлося про те, чи має Росія сили для нового наступу.

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