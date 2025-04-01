У МЗС Росії зробили чергову заяву про припинення війни

Сергій Рябков / © Associated Press

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Російська сторона стверджує, що не чула від президента США Дональда Трампа сигналів до Києва про припинення війни. Таку заяву зробив глава МЗС Росії Сергій Рябков.

Про це пишуть росЗМІ.

“У позиції США щодо України зараз немає вимоги вирішити проблеми, пов'язані з першопричинами конфлікту, це треба долати”, — зазначив він.

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Дипломат каже, буцім-то “Москва серйозно сприймає пропозиції Вашингтона щодо України, але не може приймати їх просто як є”.

Раніше йшлося про те, чи має Росія сили для нового наступу.