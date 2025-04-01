Українець у Польщі підпалив свого шефа: що відомо

Польська поліція / © depositphotos.com

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У місті Ґдиня на півночі Польщі сталася надзвичайна подія. Українець напав на свого шефа, облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні. Громадянин України вже під вартою.

Про це повідомляє видання in Poland.

Інцидент стався в суботу, 29 березня, близько опівдня. До поліцейських надійшло повідомлення про підпал чоловіка. На місці виявилося, що на 37-річного чоловіка напав його 34-річний працівник. Як встановили правоохоронці, у постраждалого з нападником (громадянином України) виникла суперечка. Після чого українець покинув приміщення, а потім повернувся з ємністю з легкозаймистою речовиною. Він облив свого роботодавця цією рідиною і підпалив, після чого втік.

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Правоохоронці негайно почали з’ясовувати обставини. Було складено фоторобот нападника та встановлено його автомобіль. До пошуків було залучено службого собаку. Українця затримали менш, ніж за дві години після повідомлення в поліцію. Він їхав за кермом свого авто.

31 березня за клопотанням прокурора суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт українця строком на три місяці.

Чоловікові інкримінують замах на вбивство. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до 25 років або довічне ув’язнення.