Украинец в Польше поджег своего шефа: что известно

Польская полиция / © depositphotos.com

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В городе Гдыня на севере Польши произошло ЧП. Украинец напал на своего шефа, облил его легковоспламеняющимся веществом и поджег. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Гражданин Украины уже под стражей.

Об этом сообщает издание in Poland.

Инцидент произошел в субботу, 29 марта, около полудня. В полицию поступило сообщение о поджоге мужчины. На месте оказалось, что на 37-летнего мужчину напал его 34-летний работник. Как установили правоохранители, у пострадавшего с нападавшим (гражданином Украины) возникла ссора. После чего украинец покинул помещение, а затем вернулся с емкостью с легковоспламеняющимся веществом. Он облил своего работодателя этой жидкостью и поджег, после чего скрылся.

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Стражи порядка немедленно начали выяснять обстоятельства. Был составлен фоторобот нападавшего и установлен его автомобиль. К поискам была привлечена служебная собака. Украинца задержали менее чем за два часа после сообщения в полицию. Он ехал за рулем своего авто.

31 марта по ходатайству прокурора суд принял решение о временном аресте украинца сроком на три месяца.

Мужчине инкриминируют покушение на убийство. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 25 лет или пожизненное заключение.