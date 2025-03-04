Гость сбежал со свадьбы и взорвал дом молодоженов — фото

В США молодожены столкнулись с трагедией прямо во время своей свадьбы, когда гость сбежал с церемонии и взорвал их дом.

Об этом сообщает New York Post.

Том Дэвис и Елени Вреттос праздновали свадьбу 15 февраля, когда их дом в Сисеро внезапно взорвался. Полиция сообщила, что присутствовавший на свадьбе подозреваемый был найден под обломками.

Ущерб в результате взрыва был настолько серьезным, что 11 других семей были вынуждены переселиться в соседние дома, которые также загорелись.

"Я бежала сюда в свадебном платье и наблюдала из соседнего двора. Все вокруг было в дыму", — поделилась невеста WGNTV, добавив, что ей сообщили о взрыве через несколько минут после того, как она сказала "Я согласна". "Я все еще была в свадебном платье, на каблуках, без куртки, просто стояла и, да, просто шокирована".

Том Дэвис и Эллени Вреттос

"Нашей первой заботой, конечно, были наши кошки", — добавил жених. "И как только мы поняли, что ничего не можем сделать, мы вернулись на свадьбу, где мы могли по крайней мере быть среди людей, которые нас любили и заботились о нас".

Из-под обломков было извлечено тело, идентифицированное как 31-летний Энтони Авила-Пуэбла. Полиция подозревает, что мужчина взорвал дом после того, как недолго побывал на свадьбе.

Энтони Авила-Пуэбла / Фото: Cicero Police Department/ABC 7 Chicago

Полицейские говорят, что мужчина также был в отношениях с кем-то, кто жил в доме, но не раскрывает, с кем именно.

Кадры из камер наблюдения показывают, что Авила-Пуэбла припарковал свой автомобиль примерно в полу квартале от дома, когда свадьба была в самом разгаре, и заносил в здание кувшины с "какой-то легковоспламеняющейся жидкостью".

Полиция утверждает, что он облил дом и поджег его, но так и не вышел оттуда.

Дом пары / Фото: GoFundMe

Дом пары / Фото: GoFundMe

Хотя на момент написания статьи на GoFundMe было собрано более $58 000 для пары, невеста говорит, что она скорбит из-за потери семейного дома, в котором выросла.

"Этот дом принадлежал моей семье почти 40 лет. Да, я здесь выросла, так что я живу, жила здесь и работаю в общине. И я имею в виду, что Сисеро – это все, что я действительно знаю", — сказала она.

Напомним, невеста ударила любимого ножом в шею во время спора о месте празднования свадьбы.

Читайте также: