Гість утік із весілля та підірвав будинок молодят – фото

У США молодята зіткнулися з трагедією просто під час свого весілля, коли гість утік із церемонії та підірвав їхній будинок.

Про це повідомляє New York Post.

Том Девіс і Елені Вреттос святкували весілля 15 лютого, коли їхній будинок у Сісеро раптово вибухнув. Поліція повідомила, що підозрюваний, який був присутній на весіллі, був знайдений під уламками.

Збитки внаслідок вибуху були настільки серйозними, що 11 інших сімей були змушені переселитися в сусідні будинки, які також загорілися.

"Я бігла сюди у весільній сукні та спостерігала з сусіднього двору. Усе навколо було в диму", - поділилася наречена WGNTV, додавши, що їй повідомили про вибух через декілька хвилин після того, як вона сказала "Я згодна". "Я все ще була у весільній сукні, на підборах, без куртки, просто стояла і, так, просто шокована".

Том Девіс і Елені Вреттос

"Нашою першою турботою, звичайно, були наші коти", - додав наречений. "І щойно ми зрозуміли, що нічого не можемо зробити, ми повернулися на весілля, де ми могли принаймні бути серед людей, які нас любили і піклувалися про нас".

З-під уламків було витягнуто тіло, яке було ідентифіковано як 31-річний Ентоні Авіла-Пуебла. Поліція підозрює, що чоловік підірвав будинок після того, як недовго побував на весіллі.

Ентоні Авіла-Пуебла / Фото: Cicero Police Department/ABC 7 Chicago

Поліцейські кажуть, що чоловік також був у стосунках з кимось, хто жив у будинку, але не розкривають, з ким саме.

Кадри з камер спостереження показують, що Авіла-Пуебла припаркував свій автомобіль приблизно за пів кварталу від будинку, коли весілля було в самому розпалі, і заносив до будівлі глечики з "якоюсь легкозаймистою рідиною".

Поліція стверджує, що він облив будинок і підпалив його, але так і не вийшов звідти.

Будинок пари / Фото: GoFundMe

Будинок пари / Фото: GoFundMe

Хоча на момент написання статті на GoFundMe було зібрано понад $58 000 для пари, наречена каже, що вона сумує через втрату сімейного будинку, в якому виросла.

"Цей будинок належав моїй родині майже 40 років. Так, я тут виросла, тож я живу, жила тут і працюю в громаді. І я маю на увазі, що Сісеро – це все, що я дійсно знаю", - сказала вона.

Нагадаємо, наречена штрикнула коханого ножем у шию під час суперечки про місце святкування весілля.

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