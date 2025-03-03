Гуманоїдний робот атакував натовп людей – відео

На фестивалі в Тяньцзіні, Китай, відбулася подія, яка миттєво облетіла соціальні мережі. Один із декількох гуманоїдних роботів Unitree H1 несподівано "напав" на натовп.

Про це пише Oddity Central.

На кадрах видно, як один із декількох роботів-гуманоїдів нападає на глядача, який простягнув руку для рукостискання. Замість того, щоб відповісти на жест, робот демонструє хаотичні рухи рукою і агресивно кидається до натовпу, перш ніж його зупиняють охоронці. Це спричинило паніку серед присутніх.

Хто такий Unitree H1

Unitree H1 – це один із найпопулярніших комерційно доступних гуманоїдних роботів у Китаї. Він має:

Зріст близько 180 см

Вагу близько 42 кг

Швидкість руху до 3,3 метра за секунду

Ємність акумулятора 864 Вт-год

Ціну – приблизно 90 000 доларів

Цей робот позиціонується як універсальний пристрій, здатний виконувати різноманітні завдання, але його несподівана агресивна поведінка спричинила хвилю занепокоєння щодо безпеки взаємодії людей з автономними машинами.

Деякі свідки розповіли, що робот міг намагатися відновити рівновагу після нещасного випадку, проте агресивність його рухів спричинила запитання про надійність технології.

Гуманоїдний робот атакував натовп людей

Реакція компанії Unitree

Компанія Unitree відреагувала на вірусне відео, назвавши інцидент "нещасним випадком". За їхніми словами, причина могла бути в "налаштуваннях програмного забезпечення або несправності давача". Фірма запевнила, що вже вжито заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому, проте скептики залишаються недовірливими до таких пояснень.

Відео здобуло величезну популярність – його переглянули мільйони користувачів, а коментарі в соціальних мережах рясніють жартами та критичними зауваженнями. Один із користувачів Weibo описав сцену як "погляд у майбутнє через 10 років". Інший зазначив, що це мало такий вигляд, ніби "це сцена з науково-фантастичного фільму жахів". Деякі коментатори наголошують, що інциденти з роботами змушують задуматись про безпеку їхнього застосування поруч із людьми.

За останні роки Китай активно просувається в галузі робототехніки: новітні моделі регулярно б'ють рекорди та демонструють неймовірні можливості. Проте випадки, як цей в Тяньцзіні, порушують питання про те, чи готові ми до майбутнього, де автономні роботи активно працюють серед людей. Хоча технології розвиваються стрімко, випадкові збої можуть стати не лише приводом для жартів, але й серйозною загрозою для безпеки.

Нагадаємо, вчені створили роботів-термінаторів, які можуть переходити з рідкого стану в твердий. Винахід подібний до страхітливого робота Т-1000 з фільму "Термінатор 2: Судний день".

Читайте також: