Де ЗСУ зупинили просування ворога на Донеччині: подробиці від Deep State

Українські війська стабілізували ситуацію у районі Покровська, зупинили російських окупантів у районі траси Костянтинівка – Покровськ, біля Водяного Другого.

Про це співзасновник і аналітик Deep State Роман Погорілий розповів у ефірі "Київ24".

Погорілий повідомив, де ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію в Донецькій області.

"Якщо говорити про Донеччину, то найбільш стабілізована зараз ділянка – це район Покровська, Покровський відтинок, де Сили оборони на цей момент беруть ініціативу на підставі того, що були створені несприятливі умови для ворога", – сказав Погорілий.

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Він зауважив, що у російської армії там проблеми з логістикою. Ворогу дуже складно проводити ротації, медичні евакуації, постачати провізію, боєприпаси та всі необхідні для утримання позицій речі.

Водночас аналітик повідомив, що у тому районі в окупантів є угруповання, якими вони можуть чинити якийсь тиск. Йдеться про в основному штурмові дії за допомогою піхоти з декількох осіб.

Росіяни також зараз намагаються відбивати втрачені території у районі Піщаного.

"За нього йдуть великі бої. Сьогодні там були зміни на мапі, і це показник того, що вони направляють туди ресурси, щоб відбити й покращити тактичне положення. Тому що в них там проходить логістика, і вона дуже впливає на той район, щоб вони могли продовжувати свої штурмові дії", – розповів Погорілий.

Він зазначив, що цим скористалися українські війська і просунулися у районі Котлиного.

Співзасновник Deep State також повідомив, що ЗСУ вдалося зупинити ворога у районі траси Костянтинівка – Покровськ, біля Водяного Другого, де росіяни амагалися розвивати наступ. Зараз ситуація стабілізувалась, але загарбники продовжують певні штурмові дії задля покращення свого тактичного положення.

"Варто сказати, що ініціатива за Силами оборони. Можна бачити зменшення якихось просувань ворога, зменшення кількості боїв. Але якісь висновки робити зарано, тому що все може в мить змінитися", – зауважив експерт.

Він також назвав ті ділянки, де російська армія дуже активна. Йдеться про район Великої Новосілки, де ледь не щодня є просування ворога, район Курахового, Андріївки, Костянтинівки.

"Улакли перебувають під постійним тиском. В Андріївці постійно фіксується ворог у різних частинах села. Тут не можна сказати про зменшення інтенсивності, зменшення кількості ворожих військ. Там багато й техніки, й піхоти", – повідомив Погорілий.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони України повідомили, що ворог продовжує нарощувати свої наступальні зусилля, зокрема на Херсонщині та Запоріжжі. Кремль ставить собою завдання контролю над цими регіонами.