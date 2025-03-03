Наступ росіян на Курщині: ISW повідомив, чи має ворог успіх

Російський воєнний блогер заявив, що путінські війська захопили Нікольський, однак аналітики не знайшли підтверджень.

Російська армія 2 березня продовжили наступальні операції в Курській області у межах так званого українського виступу. Однак у ворога не було жодного підтвердженого просування.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що 2 березня пролунали такі непідтверджені заяви: російський воєнний блогер заявив, що путінські війська захопили Нікольський і просунулися на північний захід від Суджі у районі Нової Сорочини та Малої Локні. Блогер стверджував, що війська РФ не повністю захопили Лебедєвку.

Окупанти наступали на північний захід від Суджі біля Старої Сорочини, Малої Локні, Лебедівки та Вікторівки; на північний схід від Суджі біля Руського Поріччя і Мартинівки; на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки та Агронома; на південь від Суджі біля Махнівки; і на південний захід від Суджі біля Курилівки.

Нагадаємо, аналітики Deep State повідомили, що на Курщині ворог нарощує вогневий контроль над логістичними маршрутами Сил оборони. Це значно ускладнює пересування та забезпечення українських бійців.