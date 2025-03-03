Наступление россиян на Курщине: ISW сообщил, есть ли у врага успех

Российский военный блогер заявил, что путинские войска захватили Никольский, однако аналитики не нашли подтверждений.

Российская армия 2 марта продолжила наступательные операции в Курской области в границах так называемого украинского выступления. Однако у врага не было ни одного подтвержденного продвижения.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что 2 марта прозвучали следующие неподтвержденные заявления: российский военный блогер заявил, что путинские войска захватили Никольский и продвинулись северо-западнее Суджи в районе Новой Сорочины и Малой Локни. Блогер утверждал, что войска РФ не полностью захватили Лебедевку.

Оккупанты наступали северо-западнее Суджи возле Старой Сорочины, Малой Локни, Лебедевки и Викторовки; северо-восточнее Суджи у Русского Поречья и Мартыновки; юго-восточнее Суджи возле Черкасской Конопельки и Агронома; к югу от Суджи возле Махновки; и юго-западнее Суджи у Куриловки.

Напомним, аналитики Deep State сообщили, что на Курщине враг наращивает огневой контроль над логистическими маршрутами Сил обороны. Это значительно усложняет передвижение и обеспечение украинских бойцов.