Курс валют на 3 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 3 марта установил официальный курс доллара на уровне 41,43 грн. Он упал на 8 копеек.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Евро в это время подешевел сразу на 38 копеек и стоит 43,11 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,38 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 42 грн. Покупают за 41,65 грн.

За евро в обменниках предлагается 44 грн. Продают по 43,8 грн.

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин сообщил, что обменный курс на валютном рынке будет оставаться предсказуемым, поскольку он базируется на спросе и предложении валют.