Криптовалюта для "чайников": как стать миллионером и как не стать банкротом

Как безопасно купить криптовалюту в Украине, выбрать стратегию инвестирования и понять, что влияет на курс активов – объясняем новичкам.
Криптовалюта становится все более популярной среди украинцев, которые ищут новые возможности для инвестирования и финансовой свободы, особенно во время войны. Однако для новичков этот рынок может показаться сложным и рискованным. В материале рассмотрим как безопасно купить криптовалюту, какие стратегии выбрать и что влияет на курс активов.
Как новичку купить криптовалюту в Украине?
Купить криптовалюту в Украине можно через различные онлайн-криптобиржи. Самым большим и надежным сейчас является Binance, поэтому для новичков это проверенный годами вариант.
Перед покупкой криптовалюты надо с ней ознакомиться. Лучшим местом для этого является CoinMarketCap – самый популярный сайт для отслеживания цен на криптоактивы в пространстве криптовалюты. Проанализировав первые 10 лучших, следует выбрать наиболее понравившуюся валюту по:
- размеру криптовалюты, ее популярностью;
- прогнозам аналитиков и ожиданиям роста цены;
- наличию технологии, лежащей в основе криптовалюты, то есть ее уникальность и польза по сравнению с другими.
Ознакомившись, следует возвратиться на Binance, зарегистрироваться (автоматически создается пустой портфель), приобрести криптовалюту на сумму, которую готовы заплатить. Далее – в портфеле можно посмотреть, сколько куплено токенов каждой валюты.
Однако для того, чтобы иметь возможность еще и следить за самим курсом, можно создать дополнительный портфель на CoinMarketCap, где будет также видна статистика изменений стоимости самой валюты. А потом – выбрать для себя стратегию заработка.
Самые распространенные стратегии заработка на криптовалюте
Покупка в период "бычьего рынка" (Bull Run) и продажа перед "медвежьим рынком" (Bear Market).
"На "бычьем рынке" важно быть первым, кто покупает, ведь это начало зарождения роста цены. А перед началом "медвежьего рынка", надо первым продать. Главное — не ждать максимальной цены, потому что она может стремительно пойти вниз, а прибыль, вместо реальных денег, останется цифрами на балансе бирж, только значительно меньше", — советует Алексей Дегтярев, который имеет опыт более 5 лет в торговле криптовалютой.
Долларовое усреднение (DCA) – постепенная покупка криптовалюты небольшими частями для снижения рисков волатильности. Эта стратегия помогает снизить риск эмоциональных покупок, а следовательно, и уменьшение риска (например, ежемесячно покупать валюту на $50, несмотря на спад или подъем валюты).
Какие действия влияют на курс криптовалют?
"Криптовалютный рынок обычно следует за фондовым рынком США. Поскольку это крупнейший финансовый рынок в мире, он влияет на глобальную экономику, а криптовалюта является лишь ее частью и занимает менее 4%. Рынок имеет свойство реагировать реверсивно на новости: хорошие - не всегда означают дальнейший рост, так же как плохие не всегда приводят к падению. Влияет ли на цену чей-то комментарий в сети X? Да, но локально. И очень часто после этого цена идет в другую сторону, не в ту, которую ей пророчили", - говорит Алексей Дегтярев.
Факторы, влияющие на курс криптовалют:
- Макроэкономические конфигурации – инфляция, монетарная политика ФРС США.
- Новости и заявления лидеров мнений – например, твиты Илона Маска могут вызвать колебания курса Dogecoin.
- Регулирование – введение ограничений или легализация криптовалют в разных странах.
- Поведение инвесторов – явление FOMO (страх упустить возможность) и панические продажи.
- Спрос и предложение.
- Рыночные настроения.
- Капитализация и ликвидность.
Существуют ли стратегии, точно предусматривающие движение криптовалют?
"Ни одна стратегия не дает 100% точного прогноза. Однако аналитические методы помогают повысить успех. Главное – минимизировать потери и максимизировать доходы, используя торговые стратегии, индикаторы и управление рисками", – объясняет Алексей Дегтярев.
То есть эффективная стратегия предполагает, что ожидаемая прибыль в два раза превышает потенциальный риск. Если такое условие выполняется, даже по 50% успешных сделок инвестор остается в плюсе.
Основные методы анализа:
- Технический анализ – изучение графиков, трендов, уровней поддержки и сопротивления.
- Фундаментальный анализ – активность инвесторов, развитие криптовалюты.
Идет ли сейчас "бычий рынок" (Bull Run)?
"Бычий рынок" – период длительного роста криптовалют.
"В настоящее время тренд биткоина остается восходящим, однако следует учитывать "перегретость рынка". Если фундаментальных предпосылок для продолжения роста не будет, возможны резкие коррекции", — отмечает Алексей Дегтярев.
На Binance Square Wallet Investor в своем посту предостерегает: "Лучший совет для новых инвесторов по началу торговли криптовалютой — начать с малого и использовать только средства, которые они могут позволить себе потерять". И только после успеха использовать больший капитал.
Автор: Елена Розводова
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