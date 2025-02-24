Криптовалюта для "чайников": как стать миллионером и как не стать банкротом

Как безопасно купить криптовалюту в Украине, выбрать стратегию инвестирования и понять, что влияет на курс активов – объясняем новичкам.

Криптовалюта становится все более популярной среди украинцев, которые ищут новые возможности для инвестирования и финансовой свободы, особенно во время войны. Однако для новичков этот рынок может показаться сложным и рискованным. В материале рассмотрим как безопасно купить криптовалюту, какие стратегии выбрать и что влияет на курс активов.

Как новичку купить криптовалюту в Украине?

Купить криптовалюту в Украине можно через различные онлайн-криптобиржи. Самым большим и надежным сейчас является Binance, поэтому для новичков это проверенный годами вариант.

Перед покупкой криптовалюты надо с ней ознакомиться. Лучшим местом для этого является CoinMarketCap – самый популярный сайт для отслеживания цен на криптоактивы в пространстве криптовалюты. Проанализировав первые 10 лучших, следует выбрать наиболее понравившуюся валюту по:

размеру криптовалюты, ее популярностью;

прогнозам аналитиков и ожиданиям роста цены;

наличию технологии, лежащей в основе криптовалюты, то есть ее уникальность и польза по сравнению с другими.

Ознакомившись, следует возвратиться на Binance, зарегистрироваться (автоматически создается пустой портфель), приобрести криптовалюту на сумму, которую готовы заплатить. Далее – в портфеле можно посмотреть, сколько куплено токенов каждой валюты.

Однако для того, чтобы иметь возможность еще и следить за самим курсом, можно создать дополнительный портфель на CoinMarketCap, где будет также видна статистика изменений стоимости самой валюты. А потом – выбрать для себя стратегию заработка.

Самые распространенные стратегии заработка на криптовалюте

Покупка в период "бычьего рынка" (Bull Run) и продажа перед "медвежьим рынком" (Bear Market).

"На "бычьем рынке" важно быть первым, кто покупает, ведь это начало зарождения роста цены. А перед началом "медвежьего рынка", надо первым продать. Главное — не ждать максимальной цены, потому что она может стремительно пойти вниз, а прибыль, вместо реальных денег, останется цифрами на балансе бирж, только значительно меньше", — советует Алексей Дегтярев, который имеет опыт более 5 лет в торговле криптовалютой.

Долларовое усреднение (DCA) – постепенная покупка криптовалюты небольшими частями для снижения рисков волатильности. Эта стратегия помогает снизить риск эмоциональных покупок, а следовательно, и уменьшение риска (например, ежемесячно покупать валюту на $50, несмотря на спад или подъем валюты).

Какие действия влияют на курс криптовалют?

"Криптовалютный рынок обычно следует за фондовым рынком США. Поскольку это крупнейший финансовый рынок в мире, он влияет на глобальную экономику, а криптовалюта является лишь ее частью и занимает менее 4%. Рынок имеет свойство реагировать реверсивно на новости: хорошие - не всегда означают дальнейший рост, так же как плохие не всегда приводят к падению. Влияет ли на цену чей-то комментарий в сети X? Да, но локально. И очень часто после этого цена идет в другую сторону, не в ту, которую ей пророчили", - говорит Алексей Дегтярев.

Факторы, влияющие на курс криптовалют:

Макроэкономические конфигурации – инфляция, монетарная политика ФРС США.

– инфляция, монетарная политика ФРС США. Новости и заявления лидеров мнений – например, твиты Илона Маска могут вызвать колебания курса Dogecoin.

– например, твиты Илона Маска могут вызвать колебания курса Dogecoin. Регулирование – введение ограничений или легализация криптовалют в разных странах.

– введение ограничений или легализация криптовалют в разных странах. Поведение инвесторов – явление FOMO (страх упустить возможность) и панические продажи.

– явление FOMO (страх упустить возможность) и панические продажи. Спрос и предложение.

Рыночные настроения.

Капитализация и ликвидность.

Существуют ли стратегии, точно предусматривающие движение криптовалют?

"Ни одна стратегия не дает 100% точного прогноза. Однако аналитические методы помогают повысить успех. Главное – минимизировать потери и максимизировать доходы, используя торговые стратегии, индикаторы и управление рисками", – объясняет Алексей Дегтярев.

То есть эффективная стратегия предполагает, что ожидаемая прибыль в два раза превышает потенциальный риск. Если такое условие выполняется, даже по 50% успешных сделок инвестор остается в плюсе.

Основные методы анализа:

Технический анализ – изучение графиков, трендов, уровней поддержки и сопротивления.

Фундаментальный анализ – активность инвесторов, развитие криптовалюты.

Идет ли сейчас "бычий рынок" (Bull Run)?

"Бычий рынок" – период длительного роста криптовалют.

"В настоящее время тренд биткоина остается восходящим, однако следует учитывать "перегретость рынка". Если фундаментальных предпосылок для продолжения роста не будет, возможны резкие коррекции", — отмечает Алексей Дегтярев.

На Binance Square Wallet Investor в своем посту предостерегает: "Лучший совет для новых инвесторов по началу торговли криптовалютой — начать с малого и использовать только средства, которые они могут позволить себе потерять". И только после успеха использовать больший капитал.

Автор: Елена Розводова

Читайте также: