На Новопавлівському напрямку продовжуємо просідати — військовий оглядач

Ситуація виглядає небезпечною.
На Новопавлівському напрямку фронту продовжуємо, на жаль, просідати.
Про це в повідомленні у соцмережах заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников.
Передовсім це стосується лінії Шевченко-Вільне Поле.
"Після втрати Бурлацького та часткової втрати Привільного, ворог підійшов впритул до вищезгаданої лінії. І це виглядає небезпечно", — йдеться у повідомленні.
У Костянтинополі тривають бої, ворог тисне практично з трьох боків.
"Але там поки окупантам не вдається докорінно змінити хід боїв. Причому, піхоти та засобів ураження їм там вистачає. Просто наші позиції та наші бійці - стійкі", - резюмував він.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що президент України Володимир Зеленський особисто контролює ситуацію на фронті та постійно стежить за виконанням бойових завдань.
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