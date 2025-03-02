На Новопавлівському напрямку продовжуємо просідати — військовий оглядач

На Новопавлівському напрямку фронту продовжуємо, на жаль, просідати.

Про це в повідомленні у соцмережах заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников.

Передовсім це стосується лінії Шевченко-Вільне Поле.

"Після втрати Бурлацького та часткової втрати Привільного, ворог підійшов впритул до вищезгаданої лінії. І це виглядає небезпечно", — йдеться у повідомленні.

У Костянтинополі тривають бої, ворог тисне практично з трьох боків.

"Але там поки окупантам не вдається докорінно змінити хід боїв. Причому, піхоти та засобів ураження їм там вистачає. Просто наші позиції та наші бійці - стійкі", - резюмував він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що президент України Володимир Зеленський особисто контролює ситуацію на фронті та постійно стежить за виконанням бойових завдань.

Читайте також: