Где ВСУ остановили продвижение врага на Донетчине: подробности от Deep State

В то же время россияне очень активны в районе Великой Новоселки, Курахово, Андреевки, Константиновки.

Украинские войска стабилизировали ситуацию в районе Покровска, остановили российских оккупантов в районе трассы Константиновка – Покровск, возле Водяного Второго.

Об этом соучредитель и аналитик Deep State Роман Погорелый рассказал в эфире "Киев24".

Погорелый сообщил, где ВСУ удалось стабилизировать ситуацию в Донецкой области.

"Если говорить о Донбассе, то наиболее стабилизированный сейчас участок – это район Покровска, Покровский отрезок, где Силы обороны на данный момент берут инициативу на основании того, что были созданы неблагоприятные условия для врага", – сказал Погорелый.

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Он заметил, что у российской армии там проблемы с логистикой. Врагу очень сложно проводить ротации, медицинские эвакуации, поставлять провизию, боеприпасы и все необходимые для удержания позиций вещи.

В то же время аналитик сообщил, что в том районе у оккупантов есть группировки, которыми они могут оказывать давление. Речь идет об в основном штурмовых действиях с помощью пехоты из нескольких человек.

Россияне также сейчас пытаются отражать утраченные территории в районе Песчаного.

"За него идут большие бои. Сегодня там были изменения на карте, и это показатель того, что они направляют туда ресурсы, чтобы отразить и улучшить тактическое положение. Потому что у них там проходит логистика, и она оказывает большое влияние на тот район, чтобы они могли продолжать свои штурмовые действия", – рассказал Погорелый.

Он отметил, что этим воспользовались украинские войска и продвинулись в районе Котлино.

Соучредитель Deep State также сообщил, что ВСУ удалось остановить врага в районе трассы Константиновка – Покровск, возле Водяного Второго, где россияне пытались развивать наступление. Сейчас ситуация стабилизировалась, но захватчики продолжают определенные штурмовые действия по улучшению своего тактического положения.

"Следует сказать, что инициатива за Силами обороны. Можно видеть уменьшение каких-то продвижений врага, уменьшение количества боев. Но какие-то выводы делать рано, потому что все может в мгновение ока измениться", — заметил эксперт.

Он также назвал те участки, где российская армия очень активна. Речь идет о районе Великой Новоселки, где ежедневно есть продвижение врага, районе Курахово, Андреевки, Константиновки.

"Улаклы находятся под постоянным давлением. В Андреевке постоянно фиксируется враг в разных частях села. Здесь нельзя сказать об уменьшении интенсивности, уменьшении количества вражеских войск. Там много и техники, и пехоты", – сообщил Погорелый.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины сообщили, что враг продолжает наращивать свои наступательные усилия, в частности, на Херсонщине и Запорожье. Кремль ставит задачу контроля над этими регионами.