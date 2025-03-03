В ГУР раскрыли, на каких направлениях провалились планы России

Ни о какой остановке боевых действий в 2025 году в Кремле даже не задумываются.

Оккупанты постараются достичь того, чего не сумели на протяжении предыдущих лет.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Большинство операций, которые планировались до проведения и не состоялись — это были операции второй половины 2024 года, начала 2025 года. Нам стало известно о подготовке и разработке противником непосредственного плана проведения наступательных действий минимум на двух направлениях, которые не произошли в период второй половины 2024 года, в начале 2025 года", — сказал он.

Разведчик напомнил, что "на сегодняшний день наиболее критическое направление, направление сосредоточения основных усилий Российской Федерации — это Донецкая область, в частности юго-западная часть Донецкой области, Покровск и вся агломерация наших населенных пунктов, чтобы в случае успеха россияне смогли продолжить наступательные действия в разных направлениях".

"В частности, и в направлении Днепропетровской области, на север – в направлении Краматорска и Славянска. Так что разоблачение планов противника – это еще не означает полного отказа Российской Федерации от их реализации", — добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что России не нужны земли, ей важно присутствие "русского мира" на всех территориях, где был Советский Союз.