Кого ищут миллионеры: какие женщины вдохновляют предпринимателей

Захотелось бы рыцарю лезть убивать дракона, если бы в башне его не ждала прекрасная принцесса? Вряд ли! Я бизнесмен и знаю много таких же, а потому могу уверить, что часто на подвиги "рыцаря" толкает именно женщина: желание поразить, завоевать, покорить – это сильная мотивация, и ее нельзя недооценивать.

Для начала важна ремарка: по статистике, только 4% людей в мире являются предпринимателями. Поэтому все, о чем я буду писать в этой статье, скорее исключение, чем правило.

Вы не раз слышали фразу: "За каждым успешным мужчиной стоит женщина". Это действительно так? В этом точно что-нибудь есть! Поделюсь несколькими размышлениями по теме, основываясь в первую очередь на личном опыте.

Все мы родом из детства

Существует мнение, с которым я полностью согласен: многие истории большого успеха базируются на травмах — иногда даже целом комплексе травм. Часто именно они, а не какие-нибудь положительные и приятные мотивы толкают предпринимателей на великие дела. Страх остаться бедным или еще глубже — нехватка любви и заботы в детстве.

И здесь мы подходим к главной женщине в жизни каждого мужчины – мамы. Она формирует фундамент будущей личности. Есть матери, дарящие тепло, поддержку и веру в силы своего сына. Но есть и другие — холодные, безразличные, истерические или даже жестокие. Для мальчика это может стать глубокой раной, сопровождающей его всю жизнь.

Такие мужчины либо растут неудачниками с подорванной самооценкой, либо, напротив, достигают поразительных высот в бизнесе. Но часто в основе их успеха лежит детское желание что-то доказать маме или по крайней мере привлечь ее внимание и заслужить похвалу.

Это не правило, но, к сожалению, довольно распространенный сценарий. Он рождает недоверие к женщинам, неспособность строить глубокие ценностные отношения, постоянную потребность доказывать свою значимость, пусть даже из этого внутреннего трэша вырастают бизнес-империи.

Но есть и другая история. Она начинается с любви, заботы и поддержки от матери, внушающей в мальчика веру в себя: "Ты можешь все, ты мой лучший". Это уже конструктивный путь к успеху – не из-за борьбы с травмами, а благодаря внутренней силе и гармонии. Как видим, и первый, и второй сценарий – от женщины.

Желание нравиться женщинам

Мальчик вырос и нашел свою движущую силу: деньги, власть или славу. У каждого – индивидуально. Для кого-то главное – накапливать капитал, для другого – получить контроль на подчиненными, на рынке или влияние в своей сфере. Но есть еще одна категория предпринимателей – те, кого мотивирует стремление к славе и признанию. В жизни таких мужчин роль женщины особенно важна.

Желание нравиться – мощный мотиватор. Успешный мужчина хочет привлечь внимание лучшей женщины, стать тем, кем восхищаются. Это глубокая психологическая потребность почувствовать себя победителем.

Мужчины, стремящиеся к власти или деньгам, часто не задаются этим вопросом: женщина рядом — и хорошо, ее роль для них второстепенна. Но желающие славы черпают энергию в женском внимании.

Эти предприниматели строят империи, зарабатывают миллионы, покупают роскошные автомобили и дворцы. Для них (для нас!) это способ привлечь внимание женщины, которая станет символом успеха.

Влюбленность: вдохновляющая на подвиги энергия

Влюбленность – это одно из самых сильных чувств, способных кардинально изменить жизнь предпринимателя. Нашел свою лучшую – и крылья выросли. Для некоторых мужчин женщина становится источником вдохновения, подталкивающего к новым достижениям. Это необязательно жена. Это может быть увлечение, неожиданно дающее приток энергии и сил.

Несколько приятных слов, достаточно внимания и тепла — и вот уже предприниматель чувствует себя сильным, способным на все. Порог страха снижается, риски кажутся не столь уж значительными, и он начинает действовать смелее. Это состояние позволяет запускать новые проекты, давать новую жизнь старым идеям или даже осуществлять те мечты, которые ранее казались нереальными.

Любовь и партнерство

Как долго длится влюбленность – вопрос очень индивидуальный. Факт заключается в том, что она рано или поздно проходит. Если на месте влюбленности не появилось что-то более значимое и глубокое – беда. Мужчина либо пойдет искать подзарядку в новых отношениях, либо же впадет в апатию, и будет двигаться дальше в бизнесе на более низких оборотах. Он может потерять интерес к делу, сам не осознавая, что причина — отсутствие эмоциональной энергии, которую давала женщина.

Бывают счастливые истории – правильные. Когда влюбленность трансформируется в настоящую любовь и партнерство, в котором каждый понимает свою роль, в отношениях царят покой и уют.

Но одного идеального быта и отсутствия домашней войны недостаточно – женщина продолжает вдохновлять и усиливать мужчину, когда она верит в него, искренне интересуется его идеями и им самим, а не его кошельком. Ради такой женщины мужчина способен свернуть горы. И напротив. Вот вам история одного моего друга, предпринимателя. Как-то он рассказал жене о том, что решил инвестировать 300 000 долларов в оборудование, запуск которого позволит его компании значительно продвинуться вперед в международной экспансии. Вместо восторга, поздравлений и общих мечтаний о богатом и счастливом будущем от своей "принцессы" он несколько месяцев слушал упреки: мол, столько всего могла бы себе купить на такие деньги. Способна ли такая женщина вдохновить мужчину на подвиги? Думаю, ответ очевиден.

Моя идеальная женщина

Скажу честно, я долго сомневался перед тем, как взяться за колонку о женщине в жизни бизнесмена. Тонкий лед, ведь часто в нашей культуре сочетание в одном предложении слов "женщина" и "миллионер" предполагает перечень требований к идеальной подруге успешного мужчины. Точно не моя тема – слишком банально. Это больше о поиске удобной "домашней кошки", а не той прекрасной и сильной личности, которая вдохновляет и окрыляет мужчину. Вдохновение – это чувственная категория. Именно чувства и ощущения, по моему убеждению, играют главную роль в построении отношений, а не ориентация на какие-либо требования или стандарты.

Когда меня спрашивают, какие женщины мне нравятся, я отвечаю: "Что за глупый вопрос? Разные”" Для меня важно не то, как выглядит женщина, а мое внутреннее состояние рядом с ней. Мне должно быть спокойно, легко и естественно все остальное второстепенное. В моей книге "Система Счастья: практическое руководство по тренировке Счастья" теме отношений отведено очень важное место. Кто она? Какая она – моя идеальная женщина? Ответ на этот вопрос я ищу не за просмотром фото из Instagram, а в Образе Себя Счастливого – уникальной медитации, предполагающей создание своего личного идеального кадра, в котором чувствуешь чистое Счастье, и углубление в этот кадр. Там я нахожу состояние, которое хочу снова и снова переживать рядом с женщиной. И именно он является для меня указателем той, ради которой готов замочить несколько драконов. Ибо есть на то и силы, и воодушевление.

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