Кого шукають мільйонери: які жінки надихають підприємців

Олександр Суворов, засновник компанії Pet Technologies, автор книжок "Система щастя" та "Голодування для щастя: щоденник мільйонера, який голодує", розповідає про те, які жінки, на його думку, надихають підприємців.

Чи заманилося б лицарю лізти вбивати дракона, якби у вежі на нього не чакала прекрасна принцеса? Навряд! Я бізнесмен і знаю багато таких же, а тому можу запевнити, що часто на подвиги “лицаря” штовхає саме жінка: бажання вразити, завоювати, підкорити - це сильна мотивація, і її не можна недооцінювати.

Для початку важлива ремарка: за статистикою, лише 4% людей у світі є підприємцями. Тому все, про що я писатиму в цій статті, є швидше виключенням, аніж правилом.

Ви не раз чули фразу: «За кожним успішним чоловіком стоїть жінка». Чи це дійсно так? У цьому точно щось є! Поділюся кількома міркуваннями по темі, грунтуючись, в першу чергу, на особистому досвіді.

Всі ми родом з дитинства

Існує думка, з якою я повністю згоден: багато історій великого успіху базуються на травмах — іноді навіть цілому комплексі травм. Часто саме вони, а не якісь позитивні та приємні мотиви, штовхають підприємців на великі справи. Страх залишитися бідним або ж ще глибше - брак любові й турботи в дитинстві.

І тут ми підходимо до головної жінки в житті кожного чоловіка — мами. Вона формує фундамент майбутньої особистості. Є матері, які дарують тепло, підтримку і віру в сили свого сина. Але є й інші — холодні, байдужі, істеричні чи навіть жорстокі. Для хлопчика це може стати глибокою раною, яка супроводжуватиме його все життя.

Такі чоловіки або зростають невдахами з підірваною самооцінкою, або, навпаки, досягають вражаючих висот у бізнесі. Але часто в основі їхнього успіху лежить дитяче бажання щось довести мамі або принаймні привернути її увагу і заслужити похвалу.

Це не правило, але, на жаль, доволі поширений сценарій. Він породжує недовіру до жінок, неспроможність будувати глибокі ціннісні стосунки, постійну потребу доводити свою значущість, хай навіть із цього внутрішнього трешу виростають бізнес-імперії.

Та є й інша історія. Вона починається з любові, турботи і підтримки від матері, яка вселяє у хлопчика віру в себе: «Ти можеш усе, ти мій найкращий». Це вже конструктивний шлях до успіху — не через боротьбу з травмами, а завдяки внутрішній силі й гармонії. Як бачимо, і перший, і другий сценарій - від жінки.

Бажання подобатись жінкам

Хлопчик виріс і знайшов свою рушійну силу: гроші, владу або славу. У кожного - індивідуально. Для когось головне — накопичувати капітал, для іншого — отримати контроль на підлеглими, над ринком або вплив у своїй сфері. Але є ще одна категорія підприємців — ті, кого мотивує прагнення до слави і визнання. В житті таких чоловіків роль жінки особливо важлива.

Бажання подобатися — потужний мотиватор. Успішний чоловік хоче привернути увагу найкращої жінки, стати тим, ким захоплюються. Це глибока психологічна потреба відчути себе переможцем.

Чоловіки, які прагнуть влади або грошей, часто не переймаються цим питанням: жінка є поруч — і добре, її роль для них другорядна. Але ті, хто жадає слави, черпає енергію в жіночій увазі.

Ці підприємці будують імперії, заробляють мільйони, купують розкішні авто й палаци. Для них (для нас!) це спосіб привернути увагу жінки, яка стане символом успіху.

Закоханість: енергія, що надихає на подвиги

Закоханість — це одне з найсильніших почуттів, здатних кардинально змінити життя підприємця. Знайшов свою найкращу — і крила виросли. Для деяких чоловіків жінка стає джерелом натхнення, яке підштовхує до нових досягнень. Це необов’язково дружина. Це може бути захоплення, яке несподівано дає приплив енергії й сил.

Кілька приємних слів, вдосталь уваги і тепла — і от уже підприємець відчуває себе сильним, здатним на все. Поріг страху знижується, ризики здаються не такими вже й значними, і він починає діяти сміливіше. Цей стан дозволяє запускати нові проекти, давати нове життя старим ідеям, або навіть здійснювати ті мрії, що раніше видавалися нереальними.

Кохання і партнерство

Як довго триває закоханість - питання дуже індивідуальне. Факт у тому, що вона рано чи пізно проходить. Якщо на місці закоханості не з’явилося щось більш значуще та глибоке - біда. Чоловік або піде шукати підзарядку в нових стосунках, або ж впаде в апатію, і рухатиметься далі в бізнесі на значно нижчих обертах. Він може втратити інтерес до справи, сам не усвідомлюючи, що причина — відсутність тієї емоційної енергії, яку давала жінка.

Бувають щасливі історії - правильні. Коли закоханість трансформується у справжнє кохання та партнерство, в якому кожен розуміє свою роль, в стосунках панують спокій і затишок.

Але одного ідеального побуту та відсутності домашньої війни недостатньо - жінка продовжує надихати та посилювати чоловіка, коли вона вірить у нього, щиро цікавиться його ідеями та ним самим, а не його гаманцем. Заради такої жінки чоловік здатен звернути гори. І навпаки. Ось вам історія одного мого друга, підприємця. Якось він розказав дружині про те, що наважився інвестувати 300 000 доларів в обладнання, запуск якого дозволить його компанії значно просунутись вперед у міжнародній експансії. Замість захоплення, привітань та спільних мрій про багате і щасливе майбутнє від своєї “принцеси” він кілька місяців слухав докори: мовляв, стільки всього могла б собі купити на такі гроші. Чи здатна така жінка надихнути чоловіка на подвиги? Гадаю, відповідь очевидна.

Моя ідеальна жінка

Скажу чесно, я довго вагався перед тим, як взятися за колонку про жінку в житті бізнесмена. Тонка крига, адже часто в нашій культурі поєднання в одному реченні слів “жінка” та “мільйонер” передбачає перелік вимог до ідеальної подруги успішного чоловіка. Точно не моя тема - надто банально. Це більше про пошук зручної «домашньої кішки», а не тієї прекрасної та сильної особистості, яка надихає та окриляє чоловіка. Натхнення - це чуттєва категорія. Саме почуття та відчуття, на моє переконання, відіграють головну роль у побудові стосунків, а не орієнтація на якісь вимоги чи стандарти.

Коли мене запитують, які жінки мені подобаються, я відповідаю: “Що за дурне питання? Різні”. Для мене важливо не те, який жінка має вигляд, а мій внутрішній стан поруч із нею. Мені має бути спокійно, легко і природно — усе інше другорядне. У моїй книжці “Система Щастя: практичний посібник з тренування Щастя” темі стосунків відведено дуже важливе місце. Хто вона? Яка вона — моя ідеальна жінка? Відповідь на це запитання я шукаю не за переглядом фото з Instagram, а в Образі Себе Щасливого — унікальній медитації, яка передбачає створення свого особистого ідеального кадру, в якому відчуваєш чисте Щастя, і заглиблення в цей кадр. Там я знаходжу стан, який хочу знов і знов переживати поряд з жінкою. І саме він є для мене дороговказом до тієї, заради якої готовий замочити кільканадцять драконів. Бо є на то і сили, і наснага.

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