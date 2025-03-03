В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: що відомо

МіГ-31К із Саваслейки у повітрі, у Повітряних силах просять не ігнорувати сигнал тривоги.

В Україні у понеділок, 3 березня. об 11:43 оголошена масштабна повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Спостерігається МіГ-31К із Саваслейки у повітрі.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К . Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – наголошують у Повітряних силах.

Раніше представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що країна-агресорка Росія планує запустити по Україні одночасно 500 "Шахедів" та інших безпілотників.