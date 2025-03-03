В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: що відомо

МіГ-31К із Саваслейки у повітрі, у Повітряних силах просять не ігнорувати сигнал тривоги.
В Україні у понеділок, 3 березня. об 11:43 оголошена масштабна повітряна тривога.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Спостерігається МіГ-31К із Саваслейки у повітрі.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К . Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – наголошують у Повітряних силах.
Раніше представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що країна-агресорка Росія планує запустити по Україні одночасно 500 "Шахедів" та інших безпілотників.
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