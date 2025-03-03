У Кременчуцькому ТЦК помер чоловік

Медики встановили, що помер він від гострої серцевої недостатності.

У Кременчуцькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер чоловік. Йому було 47 років.

Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

"Близько 10:20 2 березня до Кременчуцького районного ТЦК та СП поліцією був доправления військовозобов’язаний громадянин 1977 року народження. Після уточнення військовооблікових даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби", - йдеться у повідомленні.

За даними відомства,в подальшому він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру.

"Близько 17:40 його стан здоров’я різко погіршився — він зблід і знепритомнів, особовим складом ТЦК та СП було викликано швидку допомогу та реанімобіль. На жаль, реанімаційні заходи результатів не дали і о 18:30 було констатовано смерть", - додали у відомстві.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу поліції. За даними медиків, помер він від гострої серцевої недостатності.

Наразі очільником ТЦК та СП призначено службове розслідування для з’ясування усіх передумов та обставин. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Хмельницькому чоловік скоїв самогубство під час ВЛК.

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