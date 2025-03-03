В Кременчугском ТЦК умер мужчина

Медики установили, что он скончался от острой сердечной недостаточности.

В Кременчугском территориальном центре комплектования и социальной поддержки скончался мужчина. Ему было 47 лет.

Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП.

"Около 10:20 2 марта в Кременчугский районный ТЦК и СП полицией был доставлен военнообязанный гражданин 1977 года рождения. После уточнения военно-учетных данных он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в дальнейшем он остался в ТЦК и СП, ожидая отправки в учебный центр.

"Около 17:40 его состояние здоровья резко ухудшилось — он побледнел и потерял сознание, личным составом ТЦК и СП была вызвана скорая помощь и реанимобиль. К сожалению, реанимационные меры результатов не дали и в 18:30 была констатирована смерть", — добавили в ведомстве.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. По данным медиков, скончался он от острой сердечной недостаточности.

В настоящее время главой ТЦК и СП назначено служебное расследование для выяснения всех предпосылок и обстоятельств. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Хмельницком мужчина совершил самоубийство во время ВЛК.

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