В Хмельницком мужчина совершил самоубийство во время ВВК

В четверг, 13 февраля, в городе Хмельницком военнообязанный, доставленный в ТЦК как уклоняющийся, совершил самоубийство во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкого областного ТЦК и СП.

В ведомстве отметили, что мужчина, находившийся в розыске за нарушение правил военного учета, был доставлен в ТЦК для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени пригодности к военной службе.

“Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера. На месте, ему была предоставлена оперативная первая домедицинская помощь и вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако от массивного кровотечения последний скончался в карете скорой помощи”, — говорится в сообщении военного ведомства.

В Хмельницком областном ТЦК и СП уверяют, что никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось.

"Ситуации, подобные прохождению военно-врачебной комиссии, могут вызвать стресс перед неопределенностью или даже панику, но это не повод принимать решения, которые нельзя изменить", — отметили в ведомстве.

Правоохранители проводят следственные действия по этому поводу.

Напомним, в Оболонском районе Киева мужчина пытался скрыться во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), спускаясь по трубе с шестого этажа.

Читайте также: