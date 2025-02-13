Тест по ПДД: кто из велосипедистов нарушает правила

Задача по теме о требованиях к велосипедистам. Какие велосипедисты нарушают правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу обнародовал канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Велосипедист А. Велосипедист Б. Оба велосипедиста нарушают. Оба велосипедиста не нарушают.

Разбор задачи

Кто не прав? Инфографика: "За! Правилами"

По дороге для нерельсовых транспортных средств двигается велосипедист А, рядом по велосипедной дорожке едет велосипедист Б. При этом последний буксирует другой велосипед с помощью троса.

Согласно пункту 6.6 ПДД велосипедисту запрещается буксировать велосипеды.

Далее велосипедист А просто едет прямо по правильной стороне дороге, но также нарушает правила, ведь рядом есть велосипедная дорожка отмеченная знаком 4.14 "Дорожка для велосипедистов".

Согласно тому же пункту 6.6 ПДД, велосипедисту запрещается двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка.

Правильный ответ

Правильный ответ №3.

Предлагаем вашему вниманию тест по ПДД: разрешено ли повернуть направо.

Читайте также: