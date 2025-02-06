Тест по ПДД на переезде: как правильно развернуться

Предлагаем вашему вниманию задачу на знание дорожных знаков.
Задача на знание дорожных знаков. По какой траектории водителю автомобиля разрешается совершить разворот в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Варианты ответа
- А, Б, В.
- Б, В.
- Б.
- В.
- А.
- Все траектории запрещены.
Разбор задачи
На участке дороги с железнодорожным переездом водителю серого автомобиля предлагается три разных траектории для разворота.
Перед переездом установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", разрешающий проезд только в указанном направлении. Наличие железнодорожного переезда ничего не меняет, ведь, если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.
Следовательно, траектории А и Б однозначно запрещены. Водителю придется ехать до ближайшего перекрестка, чтобы там выполнить разворот. Таким требованиям отвечает только траектория В.
Правильный ответ №4.
Напомним, как снизить расход топлива зимой: обнародованы три важных правила для водителей.
Читайте также: