Тест по ПДД на переезде: как правильно развернуться

Задача на знание дорожных знаков. По какой траектории водителю автомобиля разрешается совершить разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

Варианты ответа

А, Б, В. Б, В. Б. В. А. Все траектории запрещены.

Разбор задачи

Где развернуться? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)"

На участке дороги с железнодорожным переездом водителю серого автомобиля предлагается три разных траектории для разворота.

Перед переездом установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", разрешающий проезд только в указанном направлении. Наличие железнодорожного переезда ничего не меняет, ведь, если знак установлен в начале дороги или за перекрестком, его действие распространяется на участок дороги до ближайшего перекрестка.

Следовательно, траектории А и Б однозначно запрещены. Водителю придется ехать до ближайшего перекрестка, чтобы там выполнить разворот. Таким требованиям отвечает только траектория В.

Правильный ответ №4.

Напомним, как снизить расход топлива зимой: обнародованы три важных правила для водителей.

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