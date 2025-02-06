Кто в Европе хочет победы России: опрос по странам

На такие убеждения могут влиять распространенные в этой стране дезинформационные нарративы.

Больше всего победы России в войне против Украины хотят граждане Словакии – 17% опрошенных. Это гораздо более высокий показатель, чем в соседних странах Европы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центрально-Европейской обсерватории цифровых медиа (CEDMO), сообщает Euractiv.

Победы России в войне желают только 4% граждан Польши и 7% граждан Чехии.

Отмечается, что треть населения Словакии хочет временного перемирия без победителя, а еще треть – победы Украины.

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Согласно результатам опроса, больше всего победы России хотят словаки в возрасте 65 лет и старше – таковых 24%. В то же время, более половины словаков в возрасте 16-24 лет желают победы Украине.

Авторы публикации отметили, что на такие убеждения могут влиять распространенные в Словакии дезинформационные нарративы. В частности, местные политики не раз заявляли, что санкции против России не работают, а Украина якобы неожиданно прекратила поставки газа в Словакию, из-за чего резко выросли цены.

Кроме того, в январе в Словакии распространялось сгенерированное искусственным интеллектом видео с пьяным "президентом Украины". Звучал нарратив о том, что Украина – фашистское государство, которое якобы широко репрессирует русскоязычных на своей территории.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что против вступления Украины в НАТО выступают США, Германия, Венгрия и Словакия.