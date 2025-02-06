Хто у Європі хоче перемоги Росії: опитування за країнами

На такі переконання можуть впливати поширювані у цій країні дезінформаційні наративи.

Найбільше перемоги Росії у війні проти України хочуть громадяни Словаччини – 17% опитаних. Це набагато вищий показник, ніж у сусідніх країнах Європи.

Про це свідчать результати опитування Центральноєвропейської обсерваторії цифрових медіа (CEDMO), повідомляє Euractiv.

Водночас перемоги Росії у війні бажають лише 4% громадян Польщі та 7% громадян Чехії.

Зазначається, що третина населення Словаччини також хоче тимчасового перемир'я без переможця, а ще третина – перемоги України.

Також читайте Фіцо пригрозив заблокувати допомогу Україні, якщо не буде виконано його умову

Згідно з результати опитування, найбільше перемоги Росії хочуть словаки віком 65 років і більше – таких 24%. Водночас понад половина словаків віком 16-24 років бажають перемоги Україні.

Автори публікації зазначили, що на такі переконання можуть впливати поширювані у Словаччині дезінформаційні наративи. Зокрема, місцеві політики неодноразово заявляли, що санкції проти Росії не працюють, а Україна начебто неочікувано припинила постачання газу до Словаччини, через що різко зросли ціни.

Окрім того, у січні у Словаччині поширювалося згенероване штучним інтелектом відео з п'яним "президентом України". Лунав наратив про те, що Україна – фашистська держава, яка начебто масово репресує російськомовних на своїй території.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що проти вступу України до НАТО виступають США, Німеччина, Угорщина та Словаччина.