В Антарктиді вперше виявили череп віком 69 млн років: кому він належить

Учені виявили в Антарктиді стародавній череп віком 69 мільйонів років. Вважається, що він належить найдавнішому відомому сучасному птаху.

Про це пише Independent.

За даними доктора Патріка О'Коннора, виявлена скам'янілість належить ранньому родичу качок і гусей континенту. Вчені припускають, що цей стародавній птах жив біля узбережжя Антарктиди в крейдовий період, приблизно в той самий час, що і знаменитий тиранозавр Рекс.

Автори дослідження також вважають, що їхня знахідка може багато розповісти про найбільш ранні стадії еволюції сучасних птахів.

Череп, виявлений в Антарктиді, зберіг сліди потужних м'язів, на відміну від сучасних водоплавних птахів, а його риси відповідають підказкам, які припускають, що Vegavis використовував ноги, щоб пересуватися під водою.

Дослідники також вважають, що ця скам'янілість допоможе розв'язати багато з цих суперечок, головна з яких полягає в тому, де саме на пташиному дереві життя перебуває Vegavis.

Нагадаємо, вчені ідентифікували новий вид динозаврів, рештки якого було знищено під час Другої світової війни.

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