В Антарктиде впервые обнаружили череп в возрасте 69 млн лет: кому он принадлежит

В настоящее время исследователи осуществляют полный анализ находки для более широкого понимания.

Ученые обнаружили в Антарктиде древний череп в возрасте 69 миллионов лет. Считается, что он принадлежит древнейшей известной современной птице.

Об этом пишет Independent.

По данным доктора Патрика О'Коннора, обнаруженная окаменелость принадлежит раннему родственнику уток и гусей континента. Ученые предполагают, что эта древняя птица жила у побережья Антарктиды в меловой период, примерно в то же время, что и знаменитый тиранозавр Рекс.

Авторы исследования также считают, что их находка может многое рассказать о самых ранних стадиях эволюции современных птиц.

Череп, обнаруженный в Антарктиде, сохранил следы мощных мышц, в отличие от современных водоплавающих птиц, а его черты соответствуют подсказкам, предполагающим, что Vegavis использовал ноги, чтобы передвигаться под водой.

Исследователи также считают, что эта окаменелость поможет разрешить многие из этих споров, главный из которых состоит в том, где именно на птичьем дереве жизни находится Vegavis.

Напомним, ученые идентифицировали новый вид динозавров, останки которого были уничтожены во время Второй мировой войны.

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