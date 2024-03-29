У наскельних малюнках виявили сліди динозаврів віком 145 млн років

Крім слідів динозаврів, у цьому районі також були знайдені наскельні зображення, або петрогліфи, створені людьми в доколоніальну епоху.

На північному сході Бразилії виявили місце, де поруч зі слідами динозаврів розташовувалися наскельні малюнки.

Про це пише IFLScience.

У штаті Параїба на ділянці Серроте-ду-Летрейру розташовано три основні відслонення гірських порід, де було знайдено скам'янілі сліди тероподів, зауроподів і ігуанодонтичних динозаврів з раннього крейдяного періоду. Також у цьому районі знаходяться петрогліфи, які створювалися людьми в доколоніальний період.

Сліди динозаврів і наскельні малюнки виявляли по сусідству і раніше, але не в такому тісному зв'язку.

"Без сумнівів художники розпізнали сліди динозаврів і навмисно намалювали петрогліфи навколо них, встановивши символічний зв'язок між мистецтвом і літописом скам'янілостей", — вважають досдідники.

Вперше сліди динозаврів у цьому регіоні виявили на початку 20 століття. Петрогліфам же приділяли набагато менше уваги і ніколи не розглядали їх у поєднанні зі скам'янілими слідами.

Нагадаємо, під час нового дослідження вчені виміряли температуру кратера Чиксулуб одразу після того, як астероїд вбив динозаврів.

Результати дослідження свідчать про те, що температура каміння, відібраного з кратера, досягла 330 °C наприкінці крейдяного періоду — 145-66 мільйонів років тому. Результати також припускають, що внаслідок удару астероїда було виділено не так багато вуглекислого газу, як передбачалося раніше.

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