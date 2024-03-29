"Євробачення-2024": Україна різко опустилася у рейтингу букмекерів

Україна різко втратила свої позиції у рейтингу букмекерів, які пророкують, хто переможе на конкурсі "Євробачення-2024".

Так, з першого місця представниць від України, співачок alyona alyona та Jerry Heil ще раніше посунув учасник з Хорватії Baby Lasagna. Наразі Україна перебуває на третьому місці, поступившись другою сходинкою представниці Італії Angelina Mango.

Хорват Baby Lasagna розмістився на першій щаблині з шансами на перемогу у 18%, у італійки Angelina Mango - 14%, а в України наразі - 11%.

Рейтинг букмекерів "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Зазначимо, що 68-й за рахунком пісенний конкурс "Євробачення-2024" цьогоріч відбудеться у місті Мальме, Швеція 7,9 та 11 травня. Україну представлятимуть співачки alyona alyona та Jerry Heil з композицією Teresa & Maria. Днями завдяки жеребкуванню стало відомо, що Україна побореться за перемогу у пісенному конкурсі у першому півфіналі, який відбудеться 7 травня. Наші представниці виступлять під номером п’ять.

Також нагадаємо, що раніше організатори "Євробачення-2024" кардинально змінили правила голосування та виступів країн "Великої п'ятірки". Відтепер Франція, Італія, Іспанія, Німеччина та Велика Британія виступатимуть не лише у фіналі, а й у півфіналах. Раніше глядачі могли бачити лише відеофрагменти виступів учасників країн "Великої п'ятірки". До них приєднається і минулорічна переможниця Швеція.

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