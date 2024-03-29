"Евровидение-2024": Украина резко опустилась в рейтинге букмекеров

Украина резко потеряла свои позиции в рейтинге букмекеров, предсказывающих, кто победит на конкурсе "Евровидение-2024".

Так, с первого места представительниц от Украины певиц alyona alyona и Jerry Heil еще раньше сдвинул участник из Хорватии Baby Lasagna. В настоящее время Украина находится на третьем месте, уступив второе место представительнице Италии Angelina Mango.

Хорват Baby Lasagna разместился на первой ступени с шансами на победу в 18%, у итальянки Angelina Mango – 14%, а у Украины сейчас – 11%.

Рейтинг букмекеров "Евровидения-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Отметим, что 68-й по счету песенный конкурс "Евровидение-2024" в этом году состоится в Мальме, Швеция 7,9 и 11 мая. Украину будут представлять певицы Alyona Alyona и Jerry Heil с композицией Teresa & Maria. На днях благодаря жеребьевке стало известно, что Украина сразится за победу в песенном конкурсе в первом полуфинале, который состоится 7 мая. Наши представительницы выступят под пятым номером.

Также напомним, что ранее организаторы "Евровидения-2024" кардинально изменили правила голосования и выступлений стран Большой пятерки. Теперь Франция, Италия, Испания, Германия и Великобритания будут выступать не только в финале, но и в полуфиналах. Ранее зрители могли видеть только видеофрагменты выступлений участников стран "Большой пятерки". К ним присоединится и победительница прошлого года Швеция.

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