Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000-5F

Про їхню кількість наразі не повідомляється.

Сьогодні, 6 лютого, до України прибули перші французькі літаки Mirage 2000-5F.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Раніше повідомлялося, що вже у січні 2025 року Повітряні сили ЗСУ отримають перші три французькі винищувачі Mirage 2000-5F.

Відомо, що Mirage 2000-5F були зняті з озброєння французьких Повітряно-космічних сил та модифіковані для виконання більш складних завдань, ніж раніше. Загалом Україна повинна отримати близько десяти винищувачів Mirage.

Франція модернізувала Mirage 2000-5F таким чином, щоб ті могли стати платформою для застосування крилатих ракет типу SCALP-EG, британська версія яких має назву Storm Shadow.

Розроблений французькою компанією Dassault Aviation бойовий літак Mirage 2000-5F стане другим західним винищувачем, поставленим Україні союзниками після того, як 2024 року Повітряні сили ЗСУ отримали перші американські F-16.

Mirage 2000-5F стане першим спроєктованим і побудованим в Європі літаком, який надійде на озброєння українських Повітряних сил.

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