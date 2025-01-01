Україна може налагодити виробництво далекобійних ракет — експерт

Наприкінці 2024 року в Україні намітився прорив у виробництві різних типів ракет, зокрема йдеться про балістичні ракети, дальність ураження яких перевищуватиме 500 км.

Про це заявив директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь в ефірі Радіо NV.

За його словами, упродовж 30 років Україна працювала над розробленням балістичних ракет, зважаючи на обмеження договору про ракети середньої і малої дальності, тобто далекобійність українських ракет типу "Сапсан" і "Грім-2" не могла перевищувати 500 км.

"Зараз Україна може спокійно виробляти ракети і на тисячу та дві тисячі кілометрів, не обмежуючи себе тим, що є якісь договори", - вважає Самусь.

На його думку, українські балістичні ракети, які битимуть на 2 тисячі км стануть проблемою для росіян, бо у них немає належних засобів ППО для перехоплення таких ракет. Російському комплексу С-400 не дуже вдається збивати балістику.

"Якщо нам вдасться прорвати ці технологічні, фінансові, ментальні обмеження, які у нас були 30 років, - ми створимо серійну балістичну ракету і підемо далі. Для Росії це буде означати, що реально треба закінчувати з цією війною. Бо якщо Україна піде в цьому розвитку з нарощувальним темпом, то росіянам взагалі буде дуже погано. До Уралу у них взагалі не буде місця, куди не зможе прилетіти балістична ракета. І це буде величезна проблема, з якою путінський режим вже нічого не зможе зробити", - наголосив Самусь.

Нагадаємо, українські балістичні ракети пройшли випробування і невдовзі будуть застосовані на полі бою.

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